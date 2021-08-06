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06.08.2021 22:59
Рубрика: Экономика

Путин рассказал о мерах по сдерживанию цен

Текст: Евгения Думанская

Российское правительство применяет ограничительные меры в экономике, и это позволяет избежать роста цен, рассказал президент Владимир Путин во время визита на новый завод в Башкирии.

Годовая инфляция в России снизилась до 6,45%

Он отметил, что такие меры должны влиять на экономику положительно и эффект уже есть. Правительство наметило ряд системных мер, позволяющих сдержать цены в стране.

"В целом, это мера экономического характера, ничего здесь избыточно административного нет", - говорит Путин.

Как считает президент, у инфляции в мировой экономике есть причины разного характера, и "субъективные, скорее, вырастают из объективных". Так, одна из причин связана с пандемией - после сокращения производства многие страны принимают меры для стимулирования экономического роста.

"В самых больших экономиках мира не придумали ничего лучше, как печатать деньги и вбрасывать их в экономику", - приводит слова президента ТАСС.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Путин рассказал, что в развитых странах восстановление идет быстрее, чем в развивающихся, за счет кредитования производства центробанками. Однако это ведет к инфляции, например, в США при целевом показателе в 2% она доросла до 5,5-6%.

Президент отметил, что приводит в пример США "не потому, что хочется их ущипнуть", а так как это одна из крупнейших экономик мира и происходящее в Штатах влияет на мировую экономику. Примерно аналогичная ситуация сейчас в европейских странах.

По данным Росстата, инфляция в России в июле замедлилась до 6,46%, а цены на продовольственные товары упали на 0,5%. Очень заметное снижение отмечено по некоторым позициям овощей, например, картофель стал дешевле на 20,3%.

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