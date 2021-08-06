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06.08.2021 14:37
Рубрика: Происшествия

В Сибири осудили авиадебошира, напавшего на полицейских

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Обской городской суд Новосибирской области вынес приговор в отношении новосибирца, который в феврале этого года устроил дебош на борту самолета, летевшего рейсом Новосибирск - Москва. Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина также накинулся на полицейских, которые в итоге силой выпроводили его с трапа в линейный отдел МВД.

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Мужчину судили сразу по двум статьям уголовного кодекса. Во-первых, о применении насилия не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, а во-вторых, о публичном оскорблении представителей власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Фигурантом дела по тем же уголовным статьям стал второй пассажир, летевший в компании осужденного, однако пока судебного решения в отношении него не принималось.

Как уточнили в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК РФ, инцидент произошел 23 февраля. Двое мужчин прошли на посадку в состоянии алкогольного опьянения. До этого на территории аэропорта Толмачево они купили спиртное и тут же распили. Уже на борту они что-то не поделили с другим пассажиром, началась словесная перепалка. На замечания экипажа оба не реагировали.

В итоге на борт были вызваны сотрудники линейного отдела полиции. Но и правоохранители не смогли урезонить дебоширов: сначала они услышали в свой адрес несколько нелестных слов, а затем на полицейских посыпались множественные удары. Даже находясь в дежурной части, мужчины никак не могли успокоиться и продолжали оскорблять стражей порядка. В итоге было возбуждено уголовное дело.

Изначально следователи ходатайствовали об аресте авиадебоширов, однако суд не поддержал это прошение. Тогда в дело пришлось вмешаться председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, по поручению которого следователи продолжили участие в суде по жалобе со стороны полицейских. Они также сочли меру пресечения, не связанную с ограничением свободы, слишком мягкой. Зачинщика драки поместили под домашний арест.

Сегодня суд признал его виновным. По статье о физическом нападении на полицейских ему назначен штраф в 45 тысяч рублей, по эпизоду с оскорблением представителей власти - 15 тысяч рублей. Однако по совокупности деяний суд назначил общую сумму штрафа в 50 тысяч рублей.

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В регионах Происшествия Правосудие Суд Компании Авиация Аэропорт Толмачево Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Дебоши в самолетах

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