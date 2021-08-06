На Урале производителя пельменей оштрафовали за некорректную рекламу

Как уже сообщала "РГ", "война пельменей" началась весной прошлого года. Производители "Бульменей" пожаловались, что контрреклама челябинцев не только дискредитирует их продукцию, но и вводит потребителей в заблуждение. На упаковках уральских пельменей, в частности, были слоганы: "То чувство, когда съел мясо вместо бульона!" и "Мясо вместо бульона внутри!", из которых потребитель мог сделать вывод о том, что в продукции конкурентов содержится один пустой бульон.
Рассмотрев доводы сторон, эксперты согласились: челябинцы в своей рекламе использовали "репутационное заимствование" - поставили свою продукцию выше уже занявшей нишу на рынке, и промоматериалам конкурента умудрились придать негативную окраску.
- По информации компании, осуществляющей реализацию "Бульменей", продажи показывали положительную динамику только в тех торговых точках, где отсутствовала продукция челябинских конкурентов, - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - В магазинах, где на одной витрине были оба вида полуфабрикатов, продажи автоматически снижались на 45 процентов.
Челябинское управление потребовало прекратить распространение некорректной рекламы. Однако производитель отказался в добровольном порядке исполнить это предписание и обжаловал его в арбитражном суде. Более того, распространил в соцсетях посты с изображением упаковок продукции обеих компаний и вопросом "Что думаешь? Бульон и правда настолько хуже, чем мясо?".
Ситуация изменилась только после того, как арбитражный суд признал правомерность претензий антимонопольщиков, и они завели на производителей дело о недобросовестной конкуренции. В начале этого года компания убрала с упаковок своих пельменей все дискредитирующие конкурентов слоганы.
Однако исполнение предписания УФАС не освободило от ответственности за нарушение закона. Впрочем, с учетом пусть и запоздалого раскаяния челябинским "лепщикам" все-таки назначили минимальный штраф. По статье КоАП РФ о недобросовестной конкуренции для юридических лиц предусмотрены административные штрафы на сумму до полумиллиона рублей.