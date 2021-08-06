На Урале производителя пельменей оштрафовали за некорректную рекламу

Челябинским УФАС поставлена точка в полуторагодовом разбирательстве по факту распространения недобросовестной рекламы. В ней уральский производитель пельменей ставил под сомнение привлекательность "бульменей" из Владимирской области, выпускаемых под рекламным слоганом "пельмени с бульоном внутри". Челябинцы противопоставили им пельмени с "мясом вместо бульона" и за распространение этой рекламы были оштрафованы на 100 тысяч рублей.

Как уже сообщала "РГ", "война пельменей" началась весной прошлого года. Производители "Бульменей" пожаловались, что контрреклама челябинцев не только дискредитирует их продукцию, но и вводит потребителей в заблуждение. На упаковках уральских пельменей, в частности, были слоганы: "То чувство, когда съел мясо вместо бульона!" и "Мясо вместо бульона внутри!", из которых потребитель мог сделать вывод о том, что в продукции конкурентов содержится один пустой бульон.

Рассмотрев доводы сторон, эксперты согласились: челябинцы в своей рекламе использовали "репутационное заимствование" - поставили свою продукцию выше уже занявшей нишу на рынке, и промоматериалам конкурента умудрились придать негативную окраску.

- По информации компании, осуществляющей реализацию "Бульменей", продажи показывали положительную динамику только в тех торговых точках, где отсутствовала продукция челябинских конкурентов, - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - В магазинах, где на одной витрине были оба вида полуфабрикатов, продажи автоматически снижались на 45 процентов.

Челябинское управление потребовало прекратить распространение некорректной рекламы. Однако производитель отказался в добровольном порядке исполнить это предписание и обжаловал его в арбитражном суде. Более того, распространил в соцсетях посты с изображением упаковок продукции обеих компаний и вопросом "Что думаешь? Бульон и правда настолько хуже, чем мясо?".

Ситуация изменилась только после того, как арбитражный суд признал правомерность претензий антимонопольщиков, и они завели на производителей дело о недобросовестной конкуренции. В начале этого года компания убрала с упаковок своих пельменей все дискредитирующие конкурентов слоганы.

Однако исполнение предписания УФАС не освободило от ответственности за нарушение закона. Впрочем, с учетом пусть и запоздалого раскаяния челябинским "лепщикам" все-таки назначили минимальный штраф. По статье КоАП РФ о недобросовестной конкуренции для юридических лиц предусмотрены административные штрафы на сумму до полумиллиона рублей.