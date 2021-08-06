Прокуратура обжаловала УДО фотографа Лошагина, убившего жену

Свердловская областная прокуратура внесла апелляцию на постановление об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, который отбывает срок за убийство своей супруги-модели Юлии.

Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного об УДО. Ему, напомним, осталось сидеть два года четыре месяца и 29 дней.

В 2013 году уральцев шокировало расследование обстоятельств смерти девушки, почти сгоревшие останки которой нашли за чертой города у трассы. Следствие выяснило, что ссора fashion-фотографа с женой закончилась ее гибелью. После долгого разбирательства мужчину признали виновным и приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима.

"Прокуратура просит областной суд отменить постановление районной инстанции для продолжения отбывания Дмитрием Лошагиным наказания в виде лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

В ведомстве подчеркивают, что не учтены все обстоятельства, которые могли повлиять на выводы суда. В частности, нельзя быть уверенными в том, что фигурант не опасен для общества (несмотря на хорошую характеристику от администрации колонии). "Его УДО противоречит целям и задачам уголовного законодательства - исправление осужденных и восстановление социальной справедливости", - считают прокуроры.