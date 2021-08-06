Роскомнадзор разблокировал музыкальный портал Genius.com

После удаления американским ресурсом Genius.com запрещенной информации, Роскомнадзор разблокировал ресурс. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Администрации музыкального портала неоднократно направляли требования удалить запрещенные материалы, пропагандирующие экстремизм, криминальный образ жизни, а также пронаркотический и суицидальный контент. Были приняты как ведомственные, так и судебные решения об удалении противоправных материалов.

Поскольку требования Роскомнадзора не были своевременно исполнены, 30 страниц сайта внесли в Единый реестр запрещенной информации, а сам ресурс Genius.com заблокировали на территории России с 26 июля.

Когда доступ был ограничен, запрещенные материалы оперативно удалили и уведомили об этом Роскомнадзор. После проверки ведомство сняло блокировку.

Ранее стало известно, что Великобритания ужесточает борьбу с вредоносным онлайн-контентом. Законопроект предлагает считать незаконным контент, который относится к запрещенной информации или равносильный правонарушению - терроризм, сексуальная эксплуатация детей и так далее.