В России планируется построить 30 студенческих кампусов мирового уровня

В Год науки и технологий власти РФ начинают масштабный проект по созданию сети университетских кампусов мирового уровня. На эти цели кабмин направит 36 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Эти деньги будут выделены в течение четырех лет. "За право создать кампусы мирового уровня будут бороться многие университеты и субъекты РФ. Они уже активно включились в эту работу", - сказал Мишустин. Во время рабочих поездок члены правительства, отметил он, уже ознакомились с проектами Новосибирского государственного университета и межвузовского кампуса мирового уровня в Томске.

К этому времени подано 30 заявок, а в ближайшее время власти приступят к реализации трех проектов. Всего же, как уточнил Мишустин, по данной программе планируется построить не менее 30 кампусов, где смогут разместиться свыше 150 тысяч человек.

Работа по созданию сети кампусов ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Планируется, что они будут не просто привычными студенческими городками и общежитиями при крупных университетах, а современными многофункциональными пространствами. Как объяснил Мишустин, там будет все необходимое для жизни, работы и научного творчества студентов и аспирантов, преподавателей и ученых. "Талантливые ребята смогут там вести исследования, совершать открытия. Кампусы станут мощными точками роста науки, образования и инноваций", - рассчитывает глава кабмина.

По словам премьер-министра, уже утверждены правила предоставления государственной поддержки на данные цели. Строительство будет осуществляться на условиях государственно-частного партнерства. Частные инвестиции, как заверил Мишустин, помогут университетам развиваться. Кроме того, это выгодно и самим компаниям, которые получат возможности для возврата вложений за счет участия в управлении созданной инфраструктурой.