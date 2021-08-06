Видео: как не надо переводить мотоцикл по мостику

Транспортировка вручную мотоцикла с заглушенным двигателем - упражнение, требующее от его владельца хорошей физподготовки и отменного вестибулярного аппарата. То, как это нужно делать, мы уже не так давно видели, а вот теперь появилось видео о том, как это делать не нужно.

Штат Пара на северо-востоке Бразилии - место впадения в океан полноводной Амазонки с множеством притоков. Река и кормит местных жителей, и является главной транспортной артерией. Весь штат - десятки относительно крупных речных портов, сотен мелких причалов и тысячи совсем крохотных пристаней, не всегда как следует оборудованных. И если кому-то из отдаленной деревеньки срочно нужно в город, то посадка на попутную баржу или катер превращается в отдельный квест, иногда опасный, иногда смешной.

Замысел героя этого видео был изначально обречен на провал. Тянуть за собой мотоцикл по узкому трапу, да еще и пятясь спиной, очень неудобно. Толкать его перед собой, наверное, чуть удобнее, но как тогда фиксировать руль? А если это делать вдвоем - мостик не выдержит нагрузки. Мотоциклист смог пройти несколько метров и, когда оставалось совсем чуть-чуть, оплошал. То ли ударившая в борт волна помешала, то ли сам не удержал равновесие. Теперь нужно скорее нырять и вытаскивать своего железного коня из воды, пока его не унесло течением или не погребло под слоем ила и песка.