Видео: Little Big и Нетта выпустили клип об усатых женщинах

Популярный российский электронный коллектив Little Big записали песню и клип на неё с израильской певицей Неттой, в 2018 году выигравшей "Евровидение".

Клип, очевидно, иронично обыгрывающий недавнее решение лидера группы Ильи Прусикина сменить имидж, посвящён усам и особенно - женщинам с растительностью на лице.

По сюжету другая звезда группы София Таюрская и Нетта коварным и преступным способом побеждают на конкурсе красоты в мире, где усы оказываются главным мерилом женской красоты.