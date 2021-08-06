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Видео: Little Big и Нетта выпустили клип об усатых женщинах

Новости
    06.08.2021, 14:38
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Little Big Фото: youtube.com/ Little Big
Фото: youtube.com/ Little Big

Популярный российский электронный коллектив Little Big записали песню и клип на неё с израильской певицей Неттой, в 2018 году выигравшей "Евровидение".

Фото: youtube.com/ Rick Astley
Клип на песню-мем Never Gonna Give You Up набрал миллиард просмотров

Клип, очевидно, иронично обыгрывающий недавнее решение лидера группы Ильи Прусикина сменить имидж, посвящён усам и особенно - женщинам с растительностью на лице.

По сюжету другая звезда группы София Таюрская и Нетта коварным и преступным способом побеждают на конкурсе красоты в мире, где усы оказываются главным мерилом женской красоты.

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