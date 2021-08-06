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Вышел трейлер нового фильма 91-летнего Клинта Иствуда "Мужские слезы"

Новости
    06.08.2021, 11:13
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кинокомпания Warner Bros. представила на YouTube первый трейлер новой картины 91-летнего Клинта Иствуда - "пронзительной драмы" "Мужские слезы" (Cry Macho).

Фото: kinopoisk.ru
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Дело происходит в конце 70-х. В центре истории - бывшая звезда родео, которого бывший босс нанимает, чтобы окольными тропами вывезти из Мексики своего сына-подростка. В процессе чего компания - старик и мальчишка - проходят каждый через свой катарсис.

Иствуд - режиссер, сопродюсер и исполнитель главной роли.

В других ролях: Дуайт Йоакам ("Голиаф", "Отточенное лезвие"), Фернанда Уррехола ("Нарко: Мексика"), Брити Рэтледж ("Лонгмайр"), Горасио Гарсиа Рохас ("Нарко: Мексика"), Пол Алайо ("Достать коротышку"), Ана Рей ("Клиника", "Блудливая Калифорния").

Российская премьера - 16 сентября.

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