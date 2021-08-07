"Паджеро" на минималках за 500 000 рублей: стоит ли покупать Hyundai Terracan

Очередная, но хорошо знакомая дилемма: что лучше - купить относительно свежий "бюджетник" вроде Solaris или Polo Sedan и не знать горя или 20-летний рамный внедорожник, в который следует вложиться, но получить по итогу многофункциональную машину на все случаи жизни? Разум, конечно, голосует за первый вариант. А что если плюнуть и попробовать второй? Покупаем Hyundai Terracan начала 2000-х годов.

Долго погружать в историю модели Terracan есть смысл разве что для нового поколения российских автомобилистов. Остальные помнят, что бренд Hyundai когда-то начинал с лицензионного копирования японского автопрома, как сегодня схожим образом поступают, например, китайские автопроизводители.

Собственно флагманские внедорожники корейцы решили делать именно по этому принципу, а потому сначала появился Galloper как копия Mitsubishi Pajero I, а затем в 2001 году пришло время и Mitsubishi Pajero II. Второй вариант был скорее переосмыслением японской легенды, получив более-менее оригинальный кузов и кое-какие нюансы, однако техника в своей основе перешла с "японца". Так появился Hyundai Terracan.

Как это ни странно, но внедорожник ждал достаточно холодный прием, причем даже в России, где машина на фоне конкурентов имела гораздо более привлекательную цену. Все дело в том, что Hyundai Terracan появился на свет морально устаревшим - на рынке уже два года продавался прогрессивный красавец Pajero III. На его фоне "кореец" казался выходцем из начала 90-х (что, к слову, так и было), к тому же мешало не самое благозвучное для русского уха название - абсолютно все называли внедорожник "тараканом", хотя на самом деле он был "повелителем земель".

Спустя почти 20 лет именно из-за этих факторов с внедорожником произошла любопытная метаморфоза - на фоне цен 2021 года Terracan для своего класса стал стоить копейки. Так за самые свежие образцы последних лет выпуска (2005-2007 годы) просят 600-700 тысяч рублей, а экземпляры попроще и постарше обойдутся вообще в 300-350 тысяч. Вопрос только один - насколько убитыми окажутся такие автомобили и во сколько обойдется их восстановление.

Двигатели

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Hyundai Terracan оснащался тремя двигателями - двумя дизельными и одним бензиновым. Все в той или иной степени корейской локализации, само собой, достались от Pajero.

Базовый дизель D4BH на 2.5-литра мощностью всего 101 лошадиную силу - небесный тихоход. Такой продавался всего 3 года и покинул гамму. На самом деле двигатель очень неплохой и до сих пор встречается например на Hyundai H1\Starex. Главный залог его выносливости - конструктивная простота и всеядность. Главный недостаток - слабость, из-за которой агрегат крутили взвон, выжимая все соки и перегревая его. Первые признаки проблем - подъедание масла. В запущенных случаях проворачивает вкладыши, разрушается коленвал и появляются трещины на цилиндрах.

Второй дизель - 2.9-литровый агрегат J3CR на 150 "лошадей" оказался заметно веселее, но гораздо проблемнее. Это самый капризный двигатель из всей линейки: хлопоты создает пресловутая топливная система Denso, которая очень чувствительна к качеству солярки. Из-за нее быстро приходят в негодность дорогие форсунки и ТНВД. Также стоит следить за системой охлаждения из-за возможных утечек антифриза. Турбонаддув в среднем живет от 150 тыс.км и не очень дорог по сегодняшним меркам - до 50 тыс.руб за оригинал.

Надежный агрегат - бензиновый мотор V6 3.5 c чугунным блоком серии Sigma 6GCU. Копию двигателя Mitsubishi корейцы учились собирать, а потому основные проблемы у мотора на машинах первых лет выпуска. Быстро изнашиваются маслосъемные колпачки и кольца, так что за уровнем масла нужно постоянно следить, стучат гидрокомпенсаторы, может глючить регулятор холостого хода. В идеале брать такой мотор либо после гарантийных или отзывных кампаний, либо после 2003 года, когда Terracan прошел рестайлинг.

Трансмиссии

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Hyundai Terracan оснащался двумя коробками передач и двумя видами полноприводных трансмиссий.

На версиях с 5-ступенчатой механикой основные вопросы вызывает только дорогой двухмассовый маховик, который все меняют на одномассовый аналог. Древний японский 4-ступенчатый автомат Aisin также вне критики при регулярной замене масла: 250 тыс.км для этой коробки - не предел.

Что касается полного привода, то базовые версии оснащались простейшей и надежной системой Part-time с жестким подключением передней оси. На более дорогих комплектациях шел аналог системы SuperSelect от Mitsubishi с автоматическим подключением осей и возможностью передвигаться в режиме постоянного полного привода. Обе модификации имели и понижающий ряд.

Как обычно у серьезных внедорожников количество проблем сильно зависело от режима эксплуатации. У базовой версии в основном проблемы износа "железа": после 200 тыс.км может ждать переборка карданов, замена крестовин, ШРУСов, подшипников в заднем мосту, цепи в раздатке и т.д. У версии с автоматическим подключением добавляются проблемы по электрике - глючат датчики, может сбоить блок управления и до кучи возникают нюансы с электромагнитной муфтой. Кстати, не стоит забывать, что Terracan еще из тех машин, которые оснащались пресс-масленками, так что карданы нужно не забывать шприцевать.

Подвеска, тормоза и рулевое управление

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Шасси - классика внедорожников 90-х годов: торсионная подвеска спереди и неразрезной мост сзади.

В целом она достаточно долговечна, однако после 150 тыс.км из-за износа просаживается, благо стоимость запчастей для ходовой приятно удивляет. Оригинальные амортизаторы, например, стоят около 4000 рублей, а качественные заменители около 3000. Сами торсионы можно найти по 2000 рублей за б/у до 15-20 тыс. рублей за комплект тюнинговых.

Рулевое управление с гидроусилителем среднее по надежности. Может доставить проблем маятниковый рычаг, разбиваются втулки, подтекают сальники, могут зашуметь подшипники насоса ГУР. Все это обычно происходит после 150 тыс.км пробега.

Главный враг тормозной системы - возраст и влага. Могут сгнить магистрали и концевики датчиков, потрескаться трубки и шланги. Благо все это тоже стоит не очень дорого.

Кузов и салон

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Трудно поверить, но корейцы отнесли Россию к странам со средним уровнем коррозийной угрозы, так что Terracan, увы, ржавеет. В зоне риска все кромки дверей и крылья, которые могут закрывать пластиковые накладки. Так что внешний привлекательный вид может оказаться ложным. Однако самое страшное - это заржавевший и нечитаемый номер на раме, который расположен в районе заднего правого колеса. Если он сгнил, то готовьтесь к проблемам с документами.

Интерьер Terracan - снова привет из 90-х. Особенно аляповато смотрится псевдодеревянный декор. Главное достоинство салона - простор, а вот его качество с учетом 15-20 летнего возраста в лучшем случае на три с плюсом. Готовьтесь не только бороться со сверчками, но и с глюками электрооборудования, благо его немного.

Выводы

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Несмотря на обилие нюансов, не ржавый Hyundai Terracan можно покупать, но с расчетом на его масштабное обслуживание. В целом, внедорожник крепкий (спасибо генам Mitsubishi) и, главное, не очень дорогой по запчастям.

При стоимости машины в 400-500-600 рублей привод ее в порядок обойдется тысяч в 100-200 рублей. Так что вложившись, на выходе можно получить просторный рамный "джип" за 600-700 тысяч в достаточно приличном состоянии. В идеале выбирать либо базовую версию с дизелем 2.5, пожертвовав динамикой, либо наоборот - с бензиновым двигателем V6, но не ранее 2003 года.