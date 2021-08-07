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07.08.2021 22:23
Рубрика: Общество

Рогозин объяснил причину включения двигателей "Науки" после стыковки с МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Двигатели многоцелевого лабораторного модуля "Наука" включались после стыковки с Международной космической станцией (МКС) из-за проблем, которые связаны с алгоритмами системы управления. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". "Там были проблемы, связанные с алгоритмами системы управления", - цитирует ТАСС слова Рогозина. По словам главы Роскосмоса, сложно было предсказать, как поведет себя система.

Напомним: 29 июля многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был состыкован с МКС. Спустя какое-то время после стыковки космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам ЦУП о незапланированном включении двигателей модуля. И это привело к изменению положения станции в пространстве. Для того, чтобы компенсировать потерю ориентации, на МКС пришлось включить двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17", пристыкованного к модулю "Поиск".

Фото: РИА Новости
Работы с модулем "Наука" в открытом космосе запланированы на 2 и 8 сентября

По словам Владимира Соловьева, генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"), руководителя полетом российского сегмента МКС, из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом.

Эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля "Звезда". В настоящий момент станция находится в штатной ориентации, все системы МКС и многоцелевого лабораторного модуля работают нормально. Создан надежный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, которые связали модуль со станцией.

В свою очередь, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что специальная комиссия оценит последствия этого инцидента. Как пояснил космонавт, который сам шесть раз работал на орбите, станция - довольно деликатное устройство. "Российский сегмент, американский, - все сделано максимально легко. Дополнительная нагрузка вызывает нагрузку на привод солнечных батарей, на фермы, на которых все это установлено", - заявил Крикалев. По его словам, двигатели включились в соответствии с алгоритмом безопасности системы управления модуля, посчитавшей, что он находится в свободном полете. "Модуль, видимо, сам не мог поверить, что он уже состыковался", - заметил с изрядной долей юмора Крикалев.

Экипажу ситуация не угрожала .

Общество Космос Правительство "Роскосмос" 2021 - Год науки и технологий

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