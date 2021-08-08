Chery Tiggo 8 Pro. Чем он лучше Tiggo 8 и стоит ли за него доплатить

Фото: Пресс-служба Chery

Хотя формально у Tiggo 8 Pro добавилось 2,2 см в длину и 4,1 см в высоту, машина кажется значительно солиднее. Конечно, на такое восприятие влияют дизайнерские решения. Во-первых, Tiggo 8 живо напоминает экстерьером "младшую" "четверку", а у "прошки" прослеживается стилистика среднеразмерного Tiggo 7 Pro. Во-вторых, 8 Pro выделяют яркие детали. Взять, например, полностью светодиодные фары, решетку радиатора с каплевидными элементами, обилие хрома вокруг стекол и в нишах с противотуманками, два настоящих ствола выхлопной системы или крупную надпись Chery вместо сплошного фонаря сзади. В-третьих, если присмотреться, то можно найти отличия и сбоку - штамповка дверей стала другой. Что касается салона, то внутри визуально просторнее машину делает панорамная крыша.

Вообще интерьер в Pro-версии несколько отличается. Здесь двухуровневый центральный тоннель с нишей под беспроводную зарядку. Современнее стала приборка - теперь это уже не круглый экран в центре, а полностью цифровая панель. Центральная консоль лишилась рояльных клавиш и "крутилок" для регулировки климатом. Тут все эти установки придется делать с помощью сенсоров и четырех металлических клавиш-рычажков. Передачи "робота" включаются модным джойстиком. А еще есть атмосферная подсветка.

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Фото: Пресс-служба Chery

Впрочем, прежде чем садиться за руль, давайте обойдем машину вокруг. Капот открывается в премиальном стиле. Дважды дергаем рычажок в салоне и все - искать защелку, пачкая пальцы или ломая маникюр, не требуется. Спокойно тянем крышку вверх, а на нужной высоте ее удерживают газовые упоры. Кстати, пластиковый кожух, который так любят китайцы, капот не прикрывает. Накладка надета только на сам мотор - в нашем случае турбированный 1.6 GDI. Но зато по всему периметру крышки проклеен уплотнитель, а по центру - слой шумоизоляции.

Открывать багажник - еще удобнее. Тут можно обойтись не только без рук, но и без пассов ногами, которые забавно смотрятся со стороны, особенно если делать их впустую минуту-другую. Водитель с ключом в кармане подходит к машине сзади, видит световую сигнализацию фонарей и отступает назад на пару шагов. Пятая дверь поднимается сама - причем довольно высоко. Люди до 180 см стоят под ней абсолютно спокойно.

При третьем ряде тут, конечно, места категорически мало. Но если сложить дополнительные сиденья, багажный отсек получается вполне приличных размеров. Тут, конечно, далеко не Skoda, но уже немного "симпли клевер" - есть и крючки для сетки, и держатели для ремней безопасности, и 12-вольтовая розетка, и место для шторки в подполье, и ящик для водительских инструментов. Правда, ради всего этого запаску в Tiggo 8 Pro расположили под днищем.

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Фото: Пресс-служба Chery

Мы, конечно, не удержались и попробовали посидеть на третьем ряду. Для этого требуется высадить со второго ряда правого пассажира, подвинуть его сиденье впритык к спинке переднего кресла, ну и втянуть живот. Сидеть сзади, конечно, комфортно лишь не очень высоким людям. В этом случае и в потолок головой они не упираются, и коленки не приходится поджимать к груди. Но если в тесноте - не в обиде, то прокатиться можно. Для удобства имеются плафон индивидуального освещения и подстаканники. В общем - отличная опция для семейного кроссовера.

А второй ряд - просто шикарный. Сидеть здесь не самому крупному человеку можно, даже закинув ногу на ногу. Места для этого вполне хватит, особенно если отрегулировать положение кресла - и по горизонтали, и по наклону. Широкий центральный подлокотник не понравится только тому, кто сидит в серединке, упираясь в него спиной. А вот занявшим места слева и справа он позволит устроиться еще комфортнее. Подстаканники здесь, что примечательно, с фиксаторами - стаканчики с кофе выскочить на ухабе не должны.

Удивительно, но до потолка места хватает с избытком несмотря на панорамную крышу, "съедающую" над головой несколько сантиметров. В общем, сидящим здесь можно отложить телефон (для этого есть, например, ниша с задней стороны тоннеля рядом с USB-гнездом), слегка откинуться назад и смотреть в красивое небо, тем более что стекло начинается в буквальном смысле за плечами пассажиров.

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Фото: Пресс-служба Chery

Наконец, садимся на главное место в салоне. Сиденья здесь, казалось бы, такие же, как в Tiggo 8 - покрытые перфорированной кожей. Но, по ощущениям, подушка подлиннее, что наверняка понравится российским автолюбителям. Вообще кресла интересные: они плотно (а в зависимости от фигуры - иногда очень плотно) обхватывают с боков, хотя, признаться, на резких поворотах лично я из стандартного положения выскакивал. С помощью клавиши можно отрегулировать поясничную поддержку. А вот на подголовниках в Chery сэкономили - в Китае они авиационные, и их можно подгонять под конкретного седока.

Порадовало наличие памяти настроек сиденья: можно выбрать два режима. Установил - и само кресло после запуска мотора любезно подъезжает к рулю на нужное расстояние. Рулевое колесо, к слову, настраивается во всех плоскостях, так что с посадкой проблем возникать не должно. Руки удобно ложатся на подлокотники - и в целом все располагает к дальней дороге.

Кстати, в центральном подлокотнике имеется охлаждаемый бокс с двумя USB-гнездами. При этом телефон можно заряжать так, чтобы он находился в пределах досягаемости, но шнур зарядки оставался внутри ящика. Для этого из-под крышки надо вытянуть специальную прорезиненную подставку с отверстием под кабель. Да, в таком случае она закроет подстаканники. Но, во-первых, здесь они без фиксаторов и бутылочку держат плохо. А во-вторых, если вы и не пьете в машине - это тот редчайший случай, когда специальная шторка оказывается еще и функциональной.

Фото: Пресс-служба Chery

Первое на что обращает внимание водитель - цифровая приборка. Она весьма яркая, контрастная, но доступна только одна тема и два ее исполнения - красное для спортивного режима и синее для остальных. Вообще в Chery Tiggo 8 Pro сразу четыре информационных экрана, три из которых сенсорных. Это большой - на 12,3 дюйма - монитор медиасистемы, красивый 8-дюймовый планшет для управления климатом и маленький тачпад рядом с селектором коробки передач с виртуальными кнопками.

Все экраны работают шустро и, как говорят, реагируют даже на прикосновения в перчатках. Но такое обилие сенсоров, конечно, понравится не всем. Поиск некоторых функций лучше производить на парковке, иначе от дороги можно отвлечься надолго.

Как уже приучили нас китайцы, одной из "фишек" машины становится круговой обзор. Начнем с того, что картинка с камер такого качества, что, кажется, ее можно записывать для видеорегистрации. А в 3D-режиме вряд ли кто-то удержится от того, чтобы пальцем повращать свою машину на экране, меняя угол обзора. Правда, в движении функционал системы нас озадачил. При включении поворотников на мониторе появляется изображение машины, что называется, в "три четверти". Что с этой информацией делать, неясно. Это не сильно помогает ни для поворота, ни для парковки у бордюра, где было бы полезнее увидеть вертикальную проекцию, а скорее отвлекает.

Но это еще полбеды. А настоящая беда в том, что ориентироваться на 3D-проекцию при маневрировании в Chery Tiggo 8 Pro задним ходом решительно нельзя. О чем, впрочем, честно предупреждает сообщение на экране. Один из участников тест-драйва полностью положился на рисунок на мониторе, не оценил ситуацию по боковым зеркалам и, выезжая с парковки, зацепил другую машину.

Ну и еще один минус поставим кроссоверу за некоторую экономию на материалах. По первому впечатлению водитель и его пассажиры чувствуют себя в Chery Tiggo 8 Pro как в премиум-автомобиле. Но когда начинаешь внимательный осмотр салона, понимаешь: будь это премиум, то и карты дверей сверху оказались бы мягче (особенно сзади), и боковины тоннеля закрывались бы кожзамом, и козырек над приборкой был бы не таким жестким, да и в перчаточном ящике нашлась бы такая же приятная на ощупь ткань, какую положили в очечник. О лампочке в бардачке и вовсе умолчим. Она не мешает и в более доступных машинах. С другой стороны, нам легко рассуждать, не рискуя кошельком. А настоящий покупатель, возможно, за эти мелочи платить бы не захотел.

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Фото: Пресс-служба Chery

Ну и отправимся в дорогу. Сразу скажем, на настоящее бездорожье выезжать на Tiggo 8 Pro мы не стали - кроссоверам с такой стильной внешностью и без переднего привода делать там нечего. Да и по грунтовкам кататься - то еще удовольствие. Подвеска, которую в Chery настраивали вместе с инженерами Jaguar Land Rover, довольно короткоходная и реагирует на любые неровности.

На трассе 8 Pro надо "уговорить" разогнаться - он "соглашается" не сразу, но успевает разменять "сотню" за 9 секунд. Для большого кроссовера - результат более чем отличный. Ну а на ходу машина не дает и повода усомниться в своих скоростных способностях. Даже в режиме "Эко", не говоря уже о "Спорте", уверенно идет на обгон, когда нужно резко прибавить после 100 км/ч.

Уточним, что речь идет о двигателе 1.6 - уникальном для семейства Chery Tiggo. Россияне знают этот агрегат по родственному CheryExeed TXL. Он выдает 186 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента. При этом тратит всего около 8 литров на 100 км в смешанном цикле. В самой доступной версии у 8 Pro есть и 2-литровый мотор, используемый и в "простой" "восьмерке". Его отдача - 170 л.с., а расход на литр-полтора выше. Он работает в паре с вариатором, а на более мощной машине стоит "робот". Если не вспоминать мифы о том, что такая трансмиссия ненадежна, то вопросов к ней практически нет. Она бережет себя только в самом начале разгона, а потом позволяет о себе забыть.

Отличия с Tiggo 8 по силовой установке, конечно, дают о себе знать на прямой, а в плане управляемости сюрпризов от 8 Pro ждать не приходится. Как и в "простой" "восьмерке", в поворот на большой скорости входить некомфортно, хотя и откровенно неприятных кренов не случается. Ну и вообще резких движений машина, как настоящий кроссовер, не любит.

В Tiggo 8 Pro хорошо ехать, когда сложных маневров совершать не требуется. Когда можно выставить на круизе нужную скорость и лениво перебирать треки, нахваливая музыку Arkamys и достойную шумоизоляцию. Когда можно выключить климат-контроль и, открыв люк на крыше, улавливать запахи природы. Когда можно взять знакомых или родных (и даже с детьми!) и начать веселиться дружной компанией уже по пути на море.

Вместо вывода

Chery Tiggo 8 Pro стоит в России от 2.0 млн рублей (за версию с мотором объемом 2 литра). Машины с двигателем 1.6 продаются за 2,2 и 2,35 млн рублей в зависимости от оснащения. Это дороже, чем "простая" "восьмерка", за которую просят от 1,84 до 1,91 млн рублей. Стоит ли переплачивать? Судя по спросу на эту модель, для многих потребителей данный вопрос уже не актуален. Ну а мы убедились: если Tiggo 8 казался нашим коллегам откровением на рынке китайских кроссоверов, то в Pro-версии китайцы в буквальном смысле смогли превзойти себя. И что важно: в Chery понимают, что им еще есть куда расти и над чем работать. Уже в этом году, например, компания планировала добавить своей новинке полный привод. Для кого-то это станет еще одним неоспоримым аргументом при покупке.