Минцифры предложило собирать биометрию таксистов

"Случаями осуществления сбора и обработки биометрических персональных данных являются идентификация водителей легкового такси и идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам (каршеринг)", - говорится в документе.
Собирать и обрабатывать биометрические данные также планируется у участников собраний гражданско-правового общества - ими, по Гражданскому кодексу, являются участники юрлиц, собственники и кредиторы при банкротстве. Биометрию также предлагается позволить использовать для прохода в организации и контроля доступа на их территорию.
Если изменения утвердят, то они начнут действовать с 1 января 2022 года.
Ранее глава минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство обсуждает с аэропортами возможность прохождения пассажирами регистрации на рейсы без паспорта, через Единую биометрическую систему (ЕБС).
ЕБС заработала три года назад. Сбором и использованием биометрии занимаются банки, операторы связи и страховые компании, оператором является "Ростелеком".