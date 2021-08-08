Минцифры предложило собирать биометрию таксистов

Минцифры предложило расширить список случаев идентификации с помощью биометрии, включив в него водителей такси и каршеринга. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Случаями осуществления сбора и обработки биометрических персональных данных являются идентификация водителей легкового такси и идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам (каршеринг)", - говорится в документе.

Собирать и обрабатывать биометрические данные также планируется у участников собраний гражданско-правового общества - ими, по Гражданскому кодексу, являются участники юрлиц, собственники и кредиторы при банкротстве. Биометрию также предлагается позволить использовать для прохода в организации и контроля доступа на их территорию.

Если изменения утвердят, то они начнут действовать с 1 января 2022 года.

Ранее глава минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство обсуждает с аэропортами возможность прохождения пассажирами регистрации на рейсы без паспорта, через Единую биометрическую систему (ЕБС).

ЕБС заработала три года назад. Сбором и использованием биометрии занимаются банки, операторы связи и страховые компании, оператором является "Ростелеком".