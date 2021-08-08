Попова взяла под контроль ситуацию с госпитализированными на Кубани детьми

Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с госпитализацией детей с признаками отравления с поезда Мурманск - Адлер. Ведется эпидемиологическое расследование, возбуждено административное производство, сообщили в пресс-службе ведомства.

В субботу 20 детей, ехавших в поезде, попали в больницу. У них заподозрили кишечную инфекцию. Накануне вечером стало известно, что число госпитализированных возросло до 56 человек. Специалисты установили: причиной отравления стал норовирус второго типа.

Норовирусы вместе с ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций у детей, отмечает ТАСС. Первые симптомы (рвота, диарея, тошнота, повышенная температура) появляются через 24-48 часов после заражения. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью.