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09.08.2021 13:01
Рубрика: Легковые авто

Чиновница-эколог сказала, что дизельный Golf предпочитает электрокару

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Великобритания в списке стран, которые претендуют на звание пионера по запрету продаж автомобилей с ДВС - такие исчезнут из шоурумов после 2030 года. Парадоксально, но не все чиновники, даже те, которые ответственны за сохранение экологии, симпатизируют электрокарам.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
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Аллегра Страттон, пресс-секретарь правительства по вопросам климата, завила в эфире Times Radio, что предпочтёт водить свой подержанный дизельный Volkswagen Golf, чем электрокар.

Страттон живёт в Лондоне, и она периодически совершает поездки за город на расстояние 200-250 миль (322-402 км), чтобы навестить своих пожилых родственников.

По её словам, на электрокаре придётся делать как минимум одну долгую остановку, чтобы подзарядить батарею, и это было бы не такой большой проблемой, если бы не малолетние дети. Для тех, кто не имел родительского опыта, отметим, что поездка в автомобиле укачивает ребёнка, и он погружается в сон, который может нарушить даже остановка не непродолжительное время, не говоря уже о длительном "приколе" у зарядного терминала.

Страттон отметила, что готова рассмотреть покупку электрической модели, если на зарядку будет уходить не более получаса.

Ранее "РГ" рассказывала, что в Евросоюзе пришли к решению, в каком году нужно запретить продажу автомобилей с ДВС.

#Volkswagen