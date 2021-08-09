Найденный с переломами актер "Штрафбата" Игорь Регнер умер в реанимации

56-летний российский актер Игорь Регнер, найденный с многочисленными переломами и в тяжелом состоянии доставленный в реанимацию, умер 8 августа в палате интенсивной терапии Боткинской больницы.

Напомним, что перед этим популярный актер больше недели находился в коме на аппарате ИВЛ и в последнее время врачи осторожно отказывались давать долгосрочные прогнозы.

"Пациент скончался в реанимации, не приходя в сознание", - передает KP.Ru со ссылкой на свой источник.

Регнера госпитализировали из его квартиры на востоке Москвы 23 июля. У него были диагностированы переломы рёбер и руки.

Изначально выдвигалась версия, что артиста могли жестоко избить, но после выяснилось, что Регнер неудачно упал еще 17 июля, возвращаясь домой. При этом "алкогольный" сценарий инцидента опровергался.

Игорь Регнер родился в 1965 году. Окончил ВТУ имени Щукина. Занимался силовыми видами спирта. Сниматься начал в 90-х годах: "Досье детектива Дубровского", сиквел "Любить по-русски", "Солдаты", "Романовы. Венценосная семья", "Ледниковый период", "Конференция маньяков".