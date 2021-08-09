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9 августа 2021 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 6 августа 2021 года № 57-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Дата подписания 6 августа 2021 г.
Опубликован 9 августа 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 12-пг "О введении режима повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 21.07.2021 № 55-пг) следующие изменения:

1) в пункте 5 слова "Сергея Анатольевича Свиридова" заменить словами "Елену Степановну Левину";

2) пункт 26.7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) сертификат о перенесенном не более 6 календарных месяцев назад заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденный QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (сертификат о перенесенном заболевании COVID-19).".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



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