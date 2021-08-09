Посмотрите, что стало с Toyota Land Cruiser 300 после аварии с Camry

В некоторых регионах клиенты только-только начинают получать заказанные Toyota Land Cruiser 300. Один из владельцев внедорожника, севший за его руль менее недели назад, уже успел попасть в аварию: он столкнулся с Toyota Camry.

Фото с места ДТП опубликовали в Instagram lc300.qa. Предположительно, это случилось в России. В комментариях один из пользователей написал, что авария произошла в Казахстане.

Как бы то ни было, последствия столкновения видны чётко: у внедорожника "снесена" правая (пассажирская) часть "передка", у седана, насколько позволяют судить фото, уничтожена водительская сторона. Известно, что в обоих авто сработали подушки безопасности, водители не пострадали.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняются. Удивительно, но при такой ширине дорожного полотна LC 300 и Camry не смогли безопасно разъехаться.

Ранее "РГ" рассказывала, как в аварию попал автовоз, доставлявший в автосалон новые Toyota Land Cruiser 300.