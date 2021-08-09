Новости

Врач Сапего перечислил симптомы легкой формы COVID-19 02:26
Власти Греции продлили запрет на посещение лесов из-за пожаров 02:19
Посол РФ озвучил сроки завершения строительства "Северного потока-2" 01:44
Власти Уханя за 5 дней протестировали на COVID-19 более 11,2 млн жителей 00:47
В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19 00:23
Вильфанд рассказал, какой будет погода во второй декаде августа 08.08.2021
ВЦИОМ: Любое новое общественное движение должно быть цифровым 08.08.2021
Армия возглавила рейтинг одобрения российских общественных институтов 08.08.2021
Глава "Вектора" объяснил высокую скорость распространения штамма "дельта" 08.08.2021
Китайская газета обвинила США в сокрытии первых случаев коронавируса 08.08.2021
Анна Кузнецова проследит за ситуацией с ребенком в волгоградской больнице 08.08.2021
Британские военные будут развозить продукты из-за нехватки еды в магазинах 08.08.2021
В Москве в ДТП с молоковозом погибли четыре человека 08.08.2021
В Египте рассказали, почему подорожали туры из России 08.08.2021
Макей: США планировали включить Беларусь и Украину в НАТО 08.08.2021
Главный инфекционист США: Может появиться штамм, способный обходить вакцины 08.08.2021
Захарова назвала врагами Украины травящих спортсменку за фотографию 08.08.2021
ВЦИОМ: Интернет победил телевидение еще в 2020 году 08.08.2021
На заводе в Новом Уренгое возобновили подачу сырья после пожара 08.08.2021
В Москву возвращается 30-градусная жара 08.08.2021
Диетолог дала рекомендации для любителей арбуза 08.08.2021
В США назвали признаки краха американского влияния 08.08.2021
Завершился мотопробег "Ночных волков" по маршруту Москва - Сахалин - Крым 08.08.2021
Кызыл накрыл дым от лесных пожаров в соседних регионах 08.08.2021
Звезду "Отряда самоубийц" Юэля Киннамана обвинили в изнасиловании 08.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
09.08.2021 01:44
Рубрика: Власть

Посол РФ озвучил сроки завершения строительства "Северного потока-2"

Строительство газопровода "Северный поток-2" находится на финальном этапе, до его полного окончания остаются считанные недели. Об этом рассказал посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью газете "Известия".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Bloomberg: Германия не откажется от "Северного потока-2" даже под давлением США

Исходим из того, что договоренность США и Германии не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения, отметил дипломат. Он также пояснил, что Вашингтон и Берлин не заключали соглашение по "Северному потоку-2". Речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон. Тем более для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно не несет.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

В конце июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что газопровод построен на 99%. В компании отметили, что трубоукладчик "Академик Черский" полностью выполнил свой объем работ. "Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", - говорится в сообщении.

Пушков назвал "Северный поток-2" крупным фактором мировой политики
Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19
Посол РФ озвучил сроки завершения строительства "Северного потока-2"
Сенатор прокомментировал идею КПРФ о рабочей шестидневке
Минобрнауки: Требований обязательной вакцинации всех студентов нет
Вильфанд рассказал, какой будет погода во второй декаде августа
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации