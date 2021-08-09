Посол РФ озвучил сроки завершения строительства "Северного потока-2"

Строительство газопровода "Северный поток-2" находится на финальном этапе, до его полного окончания остаются считанные недели. Об этом рассказал посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью газете "Известия".

Исходим из того, что договоренность США и Германии не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения, отметил дипломат. Он также пояснил, что Вашингтон и Берлин не заключали соглашение по "Северному потоку-2". Речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон. Тем более для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно не несет.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

В конце июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что газопровод построен на 99%. В компании отметили, что трубоукладчик "Академик Черский" полностью выполнил свой объем работ. "Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", - говорится в сообщении.