Радзиховский: Культурно-гуманитарный диалог Грузии с Западом не сложился

Есть и информповоды: во-первых, в годовщину событий 2008-го семь стран (включая США, Англию, Францию) в очередной раз призвали Россию отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, "которые являются частью Грузии", а во-вторых, партия "Альянс патриотов Грузии" обратилась к российскому руководству с просьбой о встрече. "Альянс" - партия пророссийская, считает, что восстановление дипломатических и иных отношений и открытая дискуссия по всем "спорным вопросам" нужны обеим сторонам. Ну, а учитывая размеры сторон (по данным Всемирного Банка, ВВП Грузии в 2019-м - 16 млрд долл., ВВП России - 1,7 трлн долл.) можно предположить, что и "степень взаимной нужности" у стран все-таки разная.

Интересно, что "Альянс" ссылается на данные соцопросов. Согласно им 69,7% населения Грузии - за "военный нейтралитет" (т.е. против вступления в НАТО) и 75,8% - за диалог с Россией. Неплохо бы понять, насколько адекватны цифры... Во всяком случае сами "патриоты Грузии", отстаивающие эти идеи, видимо, не слишком популярны - в парламенте, избранном в 2020-м, у них 4 места из 150. Впрочем, возможно, дело вовсе не во внешнеполитической программе, а в предложениях по социальным вопросам, пиаре, борьбе компроматов и прочих банальностях, из которых - а не из Высоких Отношений с другими державами - во всем мире состоит реальная политика.

Правящая в Грузии с 2012 г. партия "Грузинская мечта" (90 мест в нынешнем парламенте, формирует правительство, близка к ним и беспартийный президент Саломе Зурабишвили) никаких пророссийских жестов, пусть чисто символических, не делает (Зурабишвили так просто называла Россию "враждебным государством"). "Мечту" и принес в Грузию Б. Иванишвили, до того добрых 20 лет живший в России, имевший российское гражданство, ставший тут миллиардером. Естественно, противники называли его "агентом Кремля", впрочем, ведь тот же титул в США демократы торжественно подарили Трампу... Но Иванишвили и его партия поводов для такой оценки не давали. Их идеология в отношении России мало чем отличается от их противников, "Национального движения" Саакашвили. Все то же "восстановление территориальной целостности" (т.е. ликвидация Абхазии и Южной Осетии как независимых государств, их "возвращение" в Грузию), "западный выбор", вступление в НАТО и ЕС. Словом, может быть, не среди народа, но среди избранных им политиков существует по этим вопросам консенсус, идеологические скрепы общие, при всех "разногласиях по аграрному вопросу"...

Тем не менее вот она, роль буйной личности в истории! - с уходом Саакашвили разногласия между РФ и Грузией потеряли остроту, накал. Шпага осталась, да кончик стерся... Без Саакашвили в Грузии вообще стало спокойнее, свободнее, легче. Ну а с Россией отношения просто заморожены, только изредка взрываются шоу-петардами (как в 2019-м, когда оппозиция чуть не захватила парламент, т.к. в ходе "межпарламентской ассамблеи православия" российский депутат оказался в кресле председателя парламента).

"Гуманитарная капитализация" Грузии в Советской России была огромной, пожалуй, больше, чем у любой другой республики СССР

Политический разрыв не убил "бизнес - ничего идеологического". За 2010-2020 гг. объем торговли Грузии с РФ вырос больше чем в 4 раза, до 1,220 млн. Россия - второй (после Турции) торговый партнер Грузии, на нее приходится 11,7% грузинской внешней торговли (для сравнения: торговля Грузии с торжественно названным "нашим главным союзником" - США составила в 2020-м 621 млн, с Германией - 467 млн). Грузия для России - 60-й партнер, на нее приходится 0,21% внешней торговли РФ. Но, конечно, эти объемы могли бы быть гораздо больше. Для сравнения: с ближайшим союзником в Закавказье Арменией объем торговли России - 2,3 млрд, с нейтральным Азербайджаном - 2,67 млрд.

Разрыв дипломатических, сворачивание экономических и, что много важней, гуманитарно-культурных отношений с Грузией можно рассматривать и более широко, с учетом места, которое Грузия в ХХ веке, в СССР, занимала в "русской душе".

"Гуманитарная капитализация" Грузии в Советской России была огромной, пожалуй, больше, чем у любой другой республики СССР, не считая Украины (особая тема!). Грузинская кухня, грузинское кино, грузинская музыка ("Орэра"!), грузинское гостеприимство - все это создавало "Грузинскую Мечту", теплый, праздничный грузинский уголок в русско-советском сознании, самую вкусную часть общего "советского Мифа". Кстати, отношение к Грузии не связано с главным российско-советским "комплексом Сталина". В России его с Грузией не отождествляли, считали "внутренне русским", что соответствовало и его самоидентификации. Ну а для Грузии связь, диалог с Большой Русской Культурой были важны для существования своей культуры, поднимали планку.

С распадом СССР неизбежно "расскочился" и этот пазл-миф, и он никогда не восстановится

С распадом СССР неизбежно "расскочился" и этот пазл-миф, и он никогда не восстановится, как и сам СССР. В России возникла ностальгическая мифологема "великой геополитической катастрофы" (отношения с Грузией - часть этого мифа), в Грузии - мифологема "обиды и реванша" и "грузинская мечта" о "западном выборе". Грузинские элиты этот выбор во многом реализовали, политики и чиновники учатся в западных университетах как раньше в Москве, вообще для молодежи владение английским занимает почти такое же место, как для старшего поколения владение русским, кстати, делаются в Грузии и фильмы, получающие международные призы. Но органический с.