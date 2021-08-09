Отец убитой девочки рассказал подробности стрельбы под Тулой

Подробности трагедии в деревне Панарино Щекинского района раскрыл отец погибшей девочки. Вечером 8 августа его жену и двухлетнего ребенка случайно ранил из ружья пьяный местный житель.

Как рассказал пострадавший в интервью "Известиям", подвыпивший односельчанин вечером в воскресенье шел мимо детской площадке и велел кому-то из мальчишек выбросить мусор. Тот не послушался и ответил что-то вроде "сам выкинь", на что получил угрозу: "Ты как разговариваешь, щенок, я тебя застрелю!" Люди слышали эти слова, но не восприняли их всерьез. Пьяный отправился к себе домой, и все решили, что он пошел спать. Затем раздался выстрел.

- Все услышали, думают - сдурел, надо его остановить, забрать ружье, дать подзатыльник. Никто не думал, что он второй раз стрельнет. А он направил ружье в сторону мусорки… И там как раз шла моя жена с дочкой маленькой, уже время было ее укладывать спать, - объяснил собеседник издания. - Дробь попала и в жену, и в дочку. Мы полчаса ждали "скорую", пытались 20 минут ребенка откачивать. Но шансов мало было: дробь попала в ушко и навылет.

Раненая женщина находится в областной клинической больнице в тяжелом состоянии. Мужчина, который застрелил девочку, задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу. Следователи СК по Тульской области возбудили уголовное дело по признакам​ преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) и частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).