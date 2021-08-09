Отец убитой девочки рассказал подробности стрельбы под Тулой

Новости

Стендап-комику Мирзализаде дали 10 суток ареста 16:24
Новый "Отряд самоубийц" возглавил российский прокат 16:13
Лукашенко заверил, что в Беларуси никогда не будет репрессий 16:11
В Роспотребнадзоре дали совет по вакцинации при "букете болячек" 16:04
В Москве возбуждено уголовное дело после массовой гибели птиц 15:56
"Всем привет, я снова с вами!": МакSим выложила пост в Instagram 15:52
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве 15:43
Россия подала в Международный суд ООН ответный меморандум на обвинения Украины 15:42
Скончался первый мэр Красноярска Валерий Поздняков 15:42
В России могут разрешить продажу пива на стадионах 15:39
Россия увеличила продажи отечественных машин за рубеж 15:39
Ученые назвали причину лесных пожаров и наводнений этого года 15:38
Лукашенко призвал Зеленского к прямым переговорам с Донбассом 15:29
Лукашенко заявил о возможном уходе с поста президента 15:19
В горах Сочи третий день ищут пропавшего туриста 15:14
Госслужащие будут использовать отечественные мессенджеры только для работы 15:08
Лукашенко согласился дать интервью CNN, но при одном условии 14:55
Ученые обнаружили, что один из штаммов коронавируса передается мышам 14:52
Инфекционист: Вакцинация поможет избежать "ковидного хвоста" 14:51
Найденный с переломами актер "Штрафбата" Игорь Регнер умер в реанимации 14:44
Умерла актриса из "Москва слезам не верит" Татьяна Жукова-Киртбая 14:35
Путин лично встретится с олимпийцами и паралимпийцами 14:30
В Москве проходит сельскохозяйственная микроперепись 14:29
Из-за пожаров в Якутии над Южным Уралом навис смог 14:29
Доходы России от экспорта нефти выросли на 21,5% 14:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
09.08.2021 16:03
Рубрика: Происшествия

Отец убитой девочки рассказал подробности стрельбы под Тулой

Текст: Татьяна Ткачёва

Подробности трагедии в деревне Панарино Щекинского района раскрыл отец погибшей девочки. Вечером 8 августа его жену и двухлетнего ребенка случайно ранил из ружья пьяный местный житель.

В Петербурге убили организатора приюта для людей в сложной ситуации

Как рассказал пострадавший в интервью "Известиям", подвыпивший односельчанин вечером в воскресенье шел мимо детской площадке и велел кому-то из мальчишек выбросить мусор. Тот не послушался и ответил что-то вроде "сам выкинь", на что получил угрозу: "Ты как разговариваешь, щенок, я тебя застрелю!" Люди слышали эти слова, но не восприняли их всерьез. Пьяный отправился к себе домой, и все решили, что он пошел спать. Затем раздался выстрел.

- Все услышали, думают - сдурел, надо его остановить, забрать ружье, дать подзатыльник. Никто не думал, что он второй раз стрельнет. А он направил ружье в сторону мусорки… И там как раз шла моя жена с дочкой маленькой, уже время было ее укладывать спать, - объяснил собеседник издания. - Дробь попала и в жену, и в дочку. Мы полчаса ждали "скорую", пытались 20 минут ребенка откачивать. Но шансов мало было: дробь попала в ушко и навылет.

Житель Красноярского края открыл стрельбу по участникам ДТП

Раненая женщина находится в областной клинической больнице в тяжелом состоянии. Мужчина, который застрелил девочку, задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу. Следователи СК по Тульской области возбудили уголовное дело по признакам​ преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) и частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

Главное сегодня

Путин назвал доказательство вмешательства политики в спорт
Володин: Проявляющим агрессию к русскоязычным предлагают запретить въезд в РФ
СК провел обыски после отравления 91 ребенка в поезде Мурманск - Адлер
Посол РФ озвучил сроки завершения строительства "Северного потока-2"
В Ленобласти мужчина с ножом ворвался в детский сад
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы