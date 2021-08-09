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Рубрика: Происшествия

В Якутию доставили военную технику для борьбы с пожарами

Текст: Ольга Коваль

В понедельник утром на железнодорожной станции Нижний Бестях в Якутии встретили поезд с техникой, которую Минобороны направило для тушения лесных пожаров.

Фото: Андрей Сорокин/ЯСИА
В якутском селе Бясь-Кюель от огня отстояли 225 жилых домов

Как сообщил местный оперштаб, в регион доставили 17 единиц техники: десять бронетранспортеров, три "Урала", два КамАЗа и столько же путепрокладчиков "БАТ-М". Все машины будут направлены в Горный район, где складывается наиболее тяжелая обстановка. Этим же составом прибыли и 128 военнослужащих.

Чуть ранее в регион прибыла инженерная рота в составе 105 человек и сразу же выдвинулась на тушение пожаров в село Бясь-Кюель.

А сегодня власти Якутии сообщили, что республика получила еще одно подкрепление в виде 50 парашютистов-десантников Авиалесоохраны Тюменской и Ханты-Мансийской авиабаз.

По последней информации, в Якутии действуют 156 лесных пожаров, охвативших свыше 3,7 миллиона гектаров. Борьба с огнем ведется на 72-х очагах. На тушении задействовано свыше четырех тысяч человек и 584 единицы техники. За сутки удалось справиться с тремя пожарами, но обнаружили еще четыре новых.

Особое опасение властей вызывают пожары, бушующие вблизи сел Сангар, Кальвица и Ситте в Кобяйском районе, Бясь-Кюель - в Горном, Харыялах - в Намском, Кырыкый и Хомустах - в Верхневилюйском, Ытык-Кюель - в Таттинском, Кылайы - в Усть-Алданском и Ударник - в Томпонском.

"Благодаря огнеборцам и местным жителям мы выдержали сложные участки, но угроза сохраняется, ветер идет в сторону вилюйской группы улусов, поэтому сегодня усилим бригады и технику в этом направлении", - сказал зампред правительства Дмитрий Садовников.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

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