Аксенов: В Крыму всегда будут рады видеть белорусского руководителя

В Крыму всегда будут рады президенту Беларуси Александру Лукашенко, но для такого визита необходимо прежде всего желание самого Лукашенко. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Таким образом Аксенов ответил на ряд резонансных заявлений белорусского лидера, сделанных в прямом эфире, сообщает РИА Новости. В частности, он заявил, что Беларусь признает Крым российским, когда "последний олигарх России начнет поставлять туда свою продукцию". Также, по словам Александра Лукашенко, он может переступить через Будапештский меморандум, потому что у него развязаны руки.

На это Сергей Аксенов ответил, что если есть желание, то на условия и причины никто внимания не обращает, в противном случае, если желания нет, то ищут и находят различные причины.

- Мы все равно рады видеть белорусского руководителя и глав стран СНГ, конечно, по решению и согласованию с нашим лидером Владимиром Владимировичем Путиным, были бы рады, если бы Лукашенко сюда приехал, - сказал Аксенов. - Приглашаем, здесь никаких вопросов нет.

В ноябре 2020 года Республика Никарагуа первой из иностранных государств открыла в Крыму Почетное консульство. Для участия в этом событии Симферополь посетила Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес. Летом нынешнего года правительственная делегация из Крыма побывала в Манагуа, где обсуждалось расширение торгово-экономических и культурных связей. Незадолго до этого в средствах массовой информации обсуждалась также тема открытия международного авиасообщения с Крымом. Беларусь называлась страной, которая с большой долей вероятности может первой открыть прямые авиарейсы между Минском и Симферополем.