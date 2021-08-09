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09.08.2021 18:07
Рубрика: Власть

Аксенов: В Крыму всегда будут рады видеть белорусского руководителя

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В Крыму всегда будут рады президенту Беларуси Александру Лукашенко, но для такого визита необходимо прежде всего желание самого Лукашенко. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: iStock
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Таким образом Аксенов ответил на ряд резонансных заявлений белорусского лидера, сделанных в прямом эфире, сообщает РИА Новости. В частности, он заявил, что Беларусь признает Крым российским, когда "последний олигарх России начнет поставлять туда свою продукцию". Также, по словам Александра Лукашенко, он может переступить через Будапештский меморандум, потому что у него развязаны руки.

На это Сергей Аксенов ответил, что если есть желание, то на условия и причины никто внимания не обращает, в противном случае, если желания нет, то ищут и находят различные причины.

- Мы все равно рады видеть белорусского руководителя и глав стран СНГ, конечно, по решению и согласованию с нашим лидером Владимиром Владимировичем Путиным, были бы рады, если бы Лукашенко сюда приехал, - сказал Аксенов. - Приглашаем, здесь никаких вопросов нет.

В ноябре 2020 года Республика Никарагуа первой из иностранных государств открыла в Крыму Почетное консульство. Для участия в этом событии Симферополь посетила Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес. Летом нынешнего года правительственная делегация из Крыма побывала в Манагуа, где обсуждалось расширение торгово-экономических и культурных связей. Незадолго до этого в средствах массовой информации обсуждалась также тема открытия международного авиасообщения с Крымом. Беларусь называлась страной, которая с большой долей вероятности может первой открыть прямые авиарейсы между Минском и Симферополем.

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