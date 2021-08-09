Суд продлил арест жителю Сочи, застрелившему двух судебных приставов

Ленинский районный суд города Ростов-на-Дону продлил до восьмого ноября арест жителю Сочи, который подозревается в убийстве из ружья двух судебных приставов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Напомним, девятого июня 2021 года 60-летний житель дома № 81/2 по улице Просвещения Адлерского района Сочи из своего охотничьего ружья застрелил двух судебных приставов - Альберта Агозяна и Андраника Матевосяна. Они погибли на месте.

Приставы исполняли решение суда по сносу незаконных построек.

Как уже сообщалось, 23 июля в Сочи состоялась церемония вручения государственных наград матерям погибших в Сочи судебных приставов - Ирине Агозян и Джульетте Матевосян. Лейтенант внутренней службы Андраник Матевосян и младший сержант внутренней службы Альберт Агозян посмертно награждены орденами Указом президента РФ от 02 июля 2021 года № 394 за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Кстати, незаконные строения, из-за которых произошла кровавая расправа, уже снесены.

Ранее Центральный районный суд города Сочи арестовал фигуранта до девятого августа.