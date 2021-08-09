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В театре рассказали о состоянии заболевшего COVID Владимира Стеклова

Новости
    09.08.2021, 12:48
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Руслан Банковский, директор Московского Современного художественного театра, рассказал, что их худрук, народный артист России Владимир Стеклов, идет на поправку.

Напомним, Стеклов был госпитализирован из своего дома на скорой 28 июля в состоянии средней тяжести с коронавирусом и помещен в "красную зону".

Как Банковский уточнил в беседе с РИА Новости, сейчас состояние 73-летнего артиста стабильное и он, как предполагается, пробудет в больнице еще неделю.

"Ничего критического. Проведут общеукрепляющие процедуры. Всем передает огромный привет", - заявил директор.

Владимир Стеклов родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. Среди экранных работ - "Гардемарины", "Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Чемоданы Тульса Люпера", "Петербургские тайны", "Досье детектива Дубровского".

Ранее сообщалось, что молодая жена актера и их трехлетняя дочь тоже заразились и переносят болезнь нелегко.

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