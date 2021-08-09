В театре рассказали о состоянии заболевшего COVID Владимира Стеклова

Руслан Банковский, директор Московского Современного художественного театра, рассказал, что их худрук, народный артист России Владимир Стеклов, идет на поправку.

Напомним, Стеклов был госпитализирован из своего дома на скорой 28 июля в состоянии средней тяжести с коронавирусом и помещен в "красную зону".

Как Банковский уточнил в беседе с РИА Новости, сейчас состояние 73-летнего артиста стабильное и он, как предполагается, пробудет в больнице еще неделю.

"Ничего критического. Проведут общеукрепляющие процедуры. Всем передает огромный привет", - заявил директор.

Владимир Стеклов родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. Среди экранных работ - "Гардемарины", "Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Чемоданы Тульса Люпера", "Петербургские тайны", "Досье детектива Дубровского".

Ранее сообщалось, что молодая жена актера и их трехлетняя дочь тоже заразились и переносят болезнь нелегко.