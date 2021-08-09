Volkswagen остановил продажи кроссовера Taos из-за проблем с полным приводом

В первый месяц продаж дилеры Volkswagen в США продали почти пять тысяч кроссоверов Taos, который имеет привлекательный прайс, стартующий с отметки 22300 долларов. Но, как оказалось, у модели есть проблемы.

По словам некоторых владельцев новых Volkswagen Taos, у кроссоверов с полным приводом 4Motion есть странная аномалия: при остановке глохнет двигатель.

Факт наличия описанной проблемы, пишет Automotive News, подтвердили в компании, которая уведомила NHTSA (Национальное управление безопасностью движения) и предоставляет отчётные данные в организацию. В настоящее время неизвестно о каких-либо ДТП, вызванных внезапной остановкой мотора.

В США Volkswagen Taos оснащены 1,5-литровым TSI мощностью 160, который в моноприводных версиях агрегатируется 8-диапазонной АКП, а в версиях с 4х4 - с 7-ступенчатым "роботом" DSG.

Продажи Volkswagen Taos в России стартовали в июле 2021 года. Силовые агрегаты такие же, как в США, с поправкой на дефорсированный до 150 л.с. и наличие 110-сильного "атмосферника" с МКП и передним приводом. Цены на Taos начинаются от 1 626 900 рублей.