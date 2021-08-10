Депутат предложил ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение

Депутат ГД Иван Сухарев выступил с предложением поощрять водителей за безопасное вождение при помощи скидки на транспортный налог.

В своем обращении на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова, политик отметил, что только в прошлом году в ДТП погибли свыше 16 тысяч человек, а более 180 тысяч получили различные травмы. При этом число выписанных за нарушение ПДД штрафов на 15 процентов превысило показатель 2019 года, составив 167 миллиона.

В связи с этим Сухарев предлагает ввести льготу для водителей, придерживающихся безопасной манеры вождения. "(Ввести, - прим. "РГ") 50%-ную скидку на уплату транспортного налога для тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений ПДД", - приводит текст его обращения RT.

Ранее стало известно, что с марта следующего года медицинские справки для получения и продления водительских прав, Минздрав будет автоматически передавать в МВД.