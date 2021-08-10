Генерал ВСУ: Зеленский боится встречи с Путиным

Известный украинский политик, генерал-лейтенант полиции в отставке и бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль считает, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, потому что банально боится российского коллегу.

"Зеленский Путина боится, он туда не поедет. Он найдет кучу причин. Ну трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным", сказал Москаль в эфире украинского телеканала "Наш". Кроме того, добавил Москаль, Зеленский "считайте, потеряет всю Западную Украину, как только поедет в Москву".

Также генерал отметил, что, по его мнению, Зеленский, скорее всего, не решится на переговоры с Путиным и в других местах, например в Ватикане или в Вене.

В июне Владимир Путин заявил в ходе "Прямой линии", что он не отказывается от встречи с Зеленским, но "надо сначала понять, о чем говорить". Сложность диалога, по словам Путина, в том, что президент Украины "отдал свою страну под полное внешнее управление". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в середине июля отмечал, что подвижек в плане подготовки встречи президентов пока что нет, и отметил одно из главных препятствий - неисполнение Киевом обязательство по Минским соглашениям.