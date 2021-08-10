Ирина Белых: Указ президента об учреждении наград - часть большой программы национального развития

Учреждение ордена и медали за заслуги и труды в культуре и искусстве позволит поднять социальную значимость музейных профессий, а также престиж специальностей из смежных областей. Такое мнение высказала депутат Государственной Думы Ирина Белых.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал Указ об учреждении ордена "За заслуги в культуре и искусстве" и медали "За труды в культуре и искусстве". Орден будет вручаться тем, кто создал произведения, получившие широкое признание общественности и профессионалов. Медалью будут отмечать личные заслуги в повышении роли отечественной культуры и искусства в жизни общества.

- Как куратор образовательно-культурологического проекта "Московский экскурсовод" считаю очень важным, что новой наградой будут отмечены те, кто внес большой вклад в развитие просветительской деятельности в области культуры и искусства, а также в патриотическое воспитание молодежи. Заслуги сотрудников музеев, педагогов, создателей познавательных проектов, которые системно занимаются популяризацией и продвижением российской культуры и искусства, обязательно должны быть отмечены на высшем государственном уровне. Это позволит поднять престиж многих профессий, повысить социальную значимость таких сфер деятельности, как экскурсионная, музейная. И даст новый импульс развитию креативной индустрии в нашей стране, - заявила Ирина Белых.

Парламентарий добавила, что сохранение культурного наследия нашей страны - часть большой программы национального развития, которая успешно реализуется на федеральном и региональном уровнях. И те люди, которые смыслом своей жизни избрали служение на благо отечественной культуры и искусства, достойны самых высоких наград.

Ранее депутат ГД Ирина Белых выступила с инициативой о создании в России единого интернет-портала великих соотечественников. Предложение уже поддержали некоторые общественные организации.