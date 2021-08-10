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10.08.2021 14:01
Рубрика: Коммерческий транспорт

Конкурент "ГАЗели" от КамАЗа: известны сроки выхода

Текст: Валерий Карташов

В июне текущего года КамАЗ впервые показал прототип малотоннажного грузовика "Компас". Теперь стали известны сроки появления модели.

Фото: Пресс-служба КамАЗа.
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Как сообщает один из официальных дилеров КамАЗа, "Компас" будет представлен уже в сентябре на выставке "Comtrans-2021" в Москве. По предварительным данным, старт продаж грузовика запланирован также на сентябрь.

В семейство "Компас" войдут мало- и среднетоннажные модели полной массой от 3,5 до 12 т. Лёгкая версия станет конкурировать с "ГАЗелью", а более тяжёлые модификации составят конкуренцию "Валдаю Next" и "ГАЗону Next".

"Компас" построен на новой платформе КамАЗа. Но кабина для грузовика заимствована у JAC N-Series. При этом российская машина примерила оригинальный передок в стиле КамАЗа-54901 поколения К5.

Известно, что малые и средние "Компасы" оснастят турбодизелем Cummins и механической коробкой передач. Автомобиль оборудован передней осью на рессорной подвеске и гипоидным ведущим мостом на рессорах. Тормоза - барабанные. Объём топливного бака составляет 200 литров. Фары у модели галогенные, зеркала с подогревом.

#ГАЗ #КамАЗ