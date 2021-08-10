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Мэтт Дэймон рассказал, как в очередной раз отказался от "кучи денег"

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    10.08.2021, 11:08
Текст:   Богдан Бобров

Актер Мэтт Дэймон рассказал очередную историю про то, как он не заработал много денег.

Фото: youtube.com/ TVS Clips BackUp
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В шоу Hot Ones, на котором гости отвечают на вопросы, поедая крылья с острыми соусами, артист рассказал, что в середине 2000-х он отказался от участия в создании видеоигровой адаптации шпионской франшизы о Джейсоне Борне.

По его словам, ему предложили "целую кучу денег", но проект ему был неинтересен, потому что он не хотел участвовать в очередном шутере от первого лица - его больше привлекала концепция вдумчивой головоломки, вроде квестов серии Myst.

В итоге студия High Moon Studios выпустила игру Robert Ludlum's: The Bourne Conspiracy, одновременно основанную на фильмах и романах о бывшем агенте ЦРУ, но без использования внешности Дэймона.

Фото: kinopoisk.ru
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Особых успехов при этом экшн с элементами стелса не достиг, получив смешанные оценки от критиков и геймеров.

Ранее Мэтт Дэймон рассказал, что отказался от, возможно, самого выгодного контракта в истории кинематографа, не согласившись на главную роль в "Аватаре" Джеймса Кэмерона.

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