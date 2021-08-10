Минтранс предложил измерять усталость водителей грузовиков и автобусов

Сейчас функцию контроля усталости водителей выполняют тахографы. Эти приборы регистрируют скорость, режим труда и отдыха водителей. Приказ Минтранса об оснащении тахографами грузовых автомобилей и пассажирских автобусов был принят еще в 2013 году. С тех пор последовательно устанавливают приборы на транспортные средства разных категорий. Однако с учетом данных этих приборов можно только ограничивать работу водителей после истечения определенного периода времени.

Минимальные нормы времени отдыха основаны на работе среднестатистического водителя, которые ‎не могут учитывать индивидуальные особенности. "Наиболее рациональным решением этого вопроса в рамках законопроекта видится комплексное применение тахографов с подключенными к ним средствами контроля работоспособности водителя в пути", - указывают в Минтрансе.

Если установить на грузовиках с максимальной массой более 3,5 тонн, на автобусах и легковых такси современные средства мониторинга работоспособности, удастся снизить аварийность. При этом водитель сможет находиться в рейсе более десяти часов в сутки, если система не выявляет признаков усталости. То есть перевозчики смогут работать более свободно.

При этом и пассажиры автобусов, и все участники движения будут чувствовать себя в безопасности. Из-за усталости и потери внимания водителем случается 37% всех дорожно-транспортных происшествий, и еще в 21% случаев из-за потери внимания, приводят данные в Минтрансе. Будет и экономический эффект. Внедрение средств мониторинга позволит государству сократить количество жертв на дорогах, и как следствие - потери ‎на 350-530 млрд рублей.

Подготовка к внедрению технических систем контроля состояния водителей ведется уже несколько лет. В ноябре 2019 года в интервью "РГ" руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин рассказывал, что на пассажирском транспорте, в частности, внедрят браслеты, которые будут считывать пульс, давления водителей и указывать на критическую усталость.

Через год, в ноябре 2020 года в Минтрансе сообщили "РГ", что намерены внести изменения в законодательство о городском пассажирском транспорте для контроля состояния работоспособности водителей.

В частности, помимо тахографов будут внедрены системы мониторинга состояния работоспособности водителей для повышения безаварийности и снижения количества дорожно-транспортных происшествий. Такие системы будут ставить на городском транспорте более восьми пассажирских мест в ходе обновления подвижного состава в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

В первой декаде 2020 года был реализован пилотный проект по применению систем мониторинга, контроля и поддержания состояния водителей в пути. Тестировали системы разработки семи технологических компаний в Татарстане, Белгородской, Московской, Калужской, Новгородской областях и Москве. По результатам пилотного проекта решено внедрить системы двух функциональных типов. Одна - для поддержания работоспособности водителей, а другая - для контроля его состояния. Для них уже утверждены национальные стандарты.

По мнению участников рынка грузовых и пассажирских перевозок, будут использовать браслеты и систему "Антисон", которая уже внедрена в общественном транспорте Москвы. Эта система с помощью видеокамеры сканирует зрачки водителя и по набору данных анализирует, не засыпает ли человек за рулем. В ночное время работает инфракрасная подсветка.

По оценкам Минтранса, новые правила затронут более 4 миллионов водителей. Примерную стоимость систем контроля и поддержания состояния работоспособности водителей в пути оценивают от 25 до 80 тысяч рублей, включая установку и техническое обслуживание на три года.

По отзывам участников рынка перевозок, система достаточно дорогая, говорит президент Московского транспортного союза Юрий Свешников. К тому же стоимость ее обслуживания будет зависеть от оператора, государственной системы нет.

При этом внедрение будет добровольным, система может оказаться выгодной некоторым перевозчикам. Например, если междугородний автобус в пути застрянет на железнодорожном переезде, отпущенное тахографом время для работы может закончиться за полчаса до конечной точки маршрута. Не станет же водитель отдыхать прямо в лесу, говорит эксперт. Интеллектуальные системы позволят на законных основаниях продолжить путь и добраться до места назначения.

На городских автобусах тахографы лишние, водители и так работают по графику, считает Свешников. Интеллектуальных систем контроля усталости водителя будет вполне достаточно. Правда до их массового внедрения необходимо провести длительные медицинские исследования влияния инфракрасного излучения на человека, добавляет он. Для этого следует подключить Минздрав, считает эксперт.