"Облегченные" комплектации Lada Granta подорожали

Во втором квартале 2021 года АвтоВАЗ запустил продажи автомобилей Lada в комплектациях Light. В случае с Granta "облегчение" было произведено за счёт изъятия из списка штатных опций аудиосистемы (головного устройства). Стало известно, что производитель пересмотрел прайсы на Granta в Light-версиях.

По информации "Лада.онлайн", повышение цен коснулось Lada Granta в комплектациях Comfort Light и Luxe Light: плюс 11-22 тысячи рублей в зависимости от силового агрегата.

Теперь седан Lada Granta Comfort Light с 90-сильным мотором и 5-ступенчатой МКП стоит минимум 603 500 рублей (+ 12 000 рублей), с 16-клапанным двигателем на 106 сил и механической коробкой - 628 500 рублей (+ 17 000 рублей). Модель с мотором мощностью 98 л.с. и "автоматом" Jatco стоит 693 500 рублей (+ 17 000 рублей).

Больше всего подорожал универсал Granta Cross Luxe Light (106 л.с. + 5МКП) - на 22 тысячи: согласно новому прайсу, модель стоит 727 900 рублей.

Напомним, Light-версии комплектаций также есть у Largus, Vesta и Xray.