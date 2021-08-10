Реставраторы вернули к жизни "самую грязную Tesla в мире"

Илон Маск однажды назвал кроссовер Tesla Model X яйцом Фаберже в мире автомобилей, но так точно не скажешь про машину, которая попала в руки мастеров Stauffer Garage.

Детейлинг-специалисты назвали героя своего видео самым грязным автомобилем Tesla в мире. Вообразить, кто и каким образом эксплуатировал эту машину, очень сложно.

Ещё сложнее представить, как, например, после появления половины всего того, что мы видим, в Model X продолжали ездить и возить детей? С другой стороны, весь этот мусор, пятна от шоколада, жевательная резинка на обивке могут быть ненастоящими: машину могли превратить в свалку специально для демонстрации возможностей Stauffer Garage.

Салон стал выглядеть куда лучше после банальной обработки пылесосом и мойки ворсовых ковриков. Никаких суперсредств в очистке интерьера не применялось: вода, пар, химические вещества и терпение специалистов.

Ранее "РГ" рассказывала о финалистах конкурса "Самый грязный автомобиль" - вот где настоящий кошмар детейлера.