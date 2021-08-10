Росфинмониторинг внес видеоблогера Хованского в реестр экстремистов

Росфинмониторинг включил в реестр граждан, причастных к терроризму и экстремизму, видеоблогера Юрия Хованского, арестованного по обвинению в оправдании терроризма.

Видеоблогер был задержан 9 июня 2021 года. 10 июня Дзержинский суд арестовал его до 8 августа. 6 августа Куйбышевский суд продлил ему арест до 8 сентября. Ему вменяют часть 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Как пишет "Интерфакс", летом прошлого года видеоблогер исполнил песню, видео с которой выложил в интернет неизвестный. Речь идет о песне, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году. Хованский уже сказал, что исполнял ее не публично, принес извинения, назвав это "ужасной ошибкой".