Tesla отложила выпуск Cybertruck из-за доработки дизайна

Ранее Tesla распространила письмо, в котором сообщила об изменениях планов по выпуску пикапа Cybertruck и грузовика Semi.

После этого на странице заказа Cybertruck появилось предупреждение о том, что финальная конфигурация автомобиля станет доступна ближе к старту производства, в 2022 году. Если ранее задержку связывали с нехваткой комплектующих, то теперь - с доработкой дизайна.

Илон Маск после премьеры Cybertruck неоднократно заявлял, что пикап подвергся тем или иным изменениям. В основном они связаны с доработками конструкции, которые повлекла за собой корректировка габаритов. Всё это так или иначе отражается на дизайне, однако основная концепция внешности сохранится.

Сойер Меррит со ссылкой на инсайдера в Tesla написал в Twitter, что компания только-только закончила "базовое проектирование архитектуры" и готовится к фазе тестирования позднее в этом году.

Премьера Tesla Cybertruck состоялась в ноябре 2019 года. У пикапа будут заднеприводная версия и полноприводные - с двумя или тремя электродвигателями. Цены на новинку от 39 900 до 69 900 долларов.

Планировалось, что Cybertruck выйдет в конце 2021 года, но ситуация с комплектующими и смена приоритетов не позволили компании остаться в графике.