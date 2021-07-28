Tesla отложит выпуск пикапа Cybertruck и грузовика Semi

Провокационный пикап Tesla Cybertruck не выйдет, как планировалось, в конце 2021 года. Старт продаж компания вынуждена перевести, потому что собирать автомобили попросту не из чего.

Это стало известно из письма руководства Tesla инвесторам, в котором обозначены приоритеты: начало производства Tesla Model Y на строящемся заводе в Берлине и на мощностях в американском Остине, штат Техас.

"Мы перенесли выпуск грузовика Tesla Semi на 2022 год из-за того, что сосредотачиваемся на деятельности заводов в Берлине и Остине, а также из-за ограниченной доступности аккумуляторов и проблемами с цепочкой поставок, - приводит фрагмент из письма Tesla инвесторам австралийское издание CarAdvice. - Мы стремимся ускорить процессы, необходимые для начала производства в Техасе пикапа Cybertruck, который встанет на конвейер после Model Y".

Отметим, что в тексте не содержится информации о переносе старта продаж пикапа, перенос Cybertruck на 2022 год - это догадки американских журналистов, общавшихся с представителями компании Илона Маска, который и сам говорил, что в этом году Cybertruck может появиться, но ограниченной партией.

В настоящее время Cybertruck не доступен для предзаказа, например, в Германии или США, а вот в Австралии заявку на покупку пикапа оформить по-прежнему можно.