Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.07.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Tesla отложит выпуск пикапа Cybertruck и грузовика Semi

Текст: Константин Руссов

Провокационный пикап Tesla Cybertruck не выйдет, как планировалось, в конце 2021 года. Старт продаж компания вынуждена перевести, потому что собирать автомобили попросту не из чего.

Фото: EPA/TESLA
Индия готова пойти на уступки Маску, если Tesla построит в стране завод

Это стало известно из письма руководства Tesla инвесторам, в котором обозначены приоритеты: начало производства Tesla Model Y на строящемся заводе в Берлине и на мощностях в американском Остине, штат Техас.

"Мы перенесли выпуск грузовика Tesla Semi на 2022 год из-за того, что сосредотачиваемся на деятельности заводов в Берлине и Остине, а также из-за ограниченной доступности аккумуляторов и проблемами с цепочкой поставок, - приводит фрагмент из письма Tesla инвесторам австралийское издание CarAdvice. - Мы стремимся ускорить процессы, необходимые для начала производства в Техасе пикапа Cybertruck, который встанет на конвейер после Model Y".

Отметим, что в тексте не содержится информации о переносе старта продаж пикапа, перенос Cybertruck на 2022 год - это догадки американских журналистов, общавшихся с представителями компании Илона Маска, который и сам говорил, что в этом году Cybertruck может появиться, но ограниченной партией.

В настоящее время Cybertruck не доступен для предзаказа, например, в Германии или США, а вот в Австралии заявку на покупку пикапа оформить по-прежнему можно.

#Tesla