Toyota Land Cruiser 300 c дизельным мотором: цены в России и старт продаж

Дилеры Toyota в России начали приём заказов на Land Cruiser 300, оснащённый дизельным двигателем 3.3 литра. Внедорожник с новым мотором доступен во всех комплектациях, представленных на нашем рынке.

Твин-турбо дизель F33A-FTV разработан в сотрудничестве с компанией Mazda и появится в арсенале также большого кроссовера CX-9. При объёме 3346 куб. см мощность составляет 299 л.с., крутящий момент равен 700 Нм. Как и бензиновый двигатель, дизель агрегатируется 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Цена на LC 300 с дизельным мотором в начальной комплектации "Элеганс" составляет 5 557 000 рублей. Напомним, что в ней внедорожник оснащён лишь блокировкой центрального дифференциала.

Купить Land Cruiser 300 в исполнении "Комфорт +" можно минимум за 6 805 000 рублей: за эти деньги автомобиль укомплектован блокировками переднего и заднего дифференциалов, новым поколением электронной системы кинетической стабилизации подвески E-KDSS, системой выбора режимов движения по пересеченной местности Multi-Terrain Select.

Стоимость LC 300 "70th Anniversary" - от 7 609 000 рублей (сзади установлен дифференциал повышенного трения, у системы выбора режимов есть дополнительный - настраиваемый режим "Custom").

В России продажи Toyota Land Cruiser 300 с бензиновым V6 мощностью 415 л.с. начались в июле. Цены - от 5 613 000 до 7 665 000 рублей.