Вирусолог ждет роста заболеваемости коронавирусом в сентябре

Повторный рост заболеваемости коронавирусом может произойти в середине или в конце сентября, когда основная масса граждан вернется из отпусков. Об этом сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Вести FM".

Он отметил, что темпы вакцинации против новой коронавирусной инфекции в России пока не дают контроля над эпидемией.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что ситуация с COVID-19 в России пока достаточно напряженная, но наметилась тенденция к стабилизации эпидемического процесса. О стабилизации ситуации с коронавирусом в России говорила и представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.