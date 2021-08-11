12 августа - видеоконференция: как сделать дороги безопаснее

Олег Евгеньевич Понарьин

заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России

Геннадий Владимирович Жилин

заместитель председателя правления по эксплуатации Государственной компании "Автодор"

В августе люди возвращаются из отпусков и ситуация на дорогах обостряется. Представители Госавтоиснпекции, ГК "Автодор", Минтранса, "Росдорнии", а также общественных организаций поделятся своими идеями, как сделать дороги, в том числе скоростные, безопаснее на круглом столе в "Российской газете".

Он пройдет 12 августа в формате видеоконференции. Подробности в ближайших номерах и на сайте www.rg.ru.