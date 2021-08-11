Беларусь потребовала от Бельгии расследовать поджог здания посольства

Факт поджога белорусской дипломатической миссии в бельгийской столице подтвердил в среду официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз, заявив, что официальный Минск требует от Брюсселя провести расследование этого хулиганского акта.

Отвечая на вопрос БЕЛТА, дипломат уточнил, что "вечером 8 августа неизвестные подожгли один из входов в здание посольства". И хотя возникший пожар был оперативно потушен, он подчеркнул, что "имевшая место прямая угроза жизни и здоровью находившихся в помещении в момент инцидента сотрудников очевидна, и это не может не беспокоить. Кроме этого, дипломатической миссии нанесен материальный ущерб".

Как и предполагается в подобных ситуациях, пояснил Глаз, властям страны пребывания была направлена соответствующая нота. "Мы законно требуем, чтобы власти Бельгии в рамках своих обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях провели расследование, установили причастных к этому хулиганскому акту и привлекли их к ответственности", - подчеркнул спикер МИД, добавив, что "все необходимое содействие с нашей стороны будет оказано".

Кстати, официальный представитель министерства дал понять, что это уже не первый подобный хулиганский акт в отношении посольства в Брюсселе. При этом, констатировал Глаз, ни разу до сих пор абсолютно законные требования белорусской стороны о расследовании подобных происшествий не были удовлетворены. "Пока не хотелось бы думать, что это осознанная политика властей Бельгии", - полагает дипломат.