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Рубрика: Общество

ФСБ опубликовала материалы о службе советских граждан в полку СС "Варяг"

Текст: Иван Егоров
ФСБ России опубликовала на своем официальном сайте архивные материалы Управления ФСБ России по Тульской области из следственного дела бывшего военнослужащего украинской роты особого полка "СС-Варяг" Григория Бурбело, который принимал участие в карательных операциях против югославских партизан в 1944-1945 годах.
Бурбело Григорий Андреевич. Фото: ФСБ России Бурбело Григорий Андреевич. Фото: ФСБ России
Бурбело Григорий Андреевич. Фото: ФСБ России

Согласно архивной справке: Бурбело Григорий Андреевич, 1925 года рождения. Уроженец села Ищенка Больше-Александровского района Херсонской области. Украинец. Из крестьян-кулаков. В 1941-1944 годах проживал на временно оккупированной германскими войсками территории. В феврале 1944 года добровольно поступил в батальон СС особого назначения. С августа 1944 года в составе батальона, преобразованного позднее в полк СС особого назначения "Варяг", принимал участие в карательных операциях против югославских партизан. После войны был арестован советскими органами безопасности.

Фото: mos.ru
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По данным ФСБ, советские органы безопасности как в годы Великой Отечественной войны, так и в послевоенный период, скрупулезно занимались розыском нацистских военных преступников и их пособников из числа изменников Родины, совершивших свои злодеяния не только на временно оккупированной территории Советского Союза, но и на территории европейских государств.

"К сожалению, в сотрудничестве с нацистами запятнала себя и часть русской военной эмиграции, представители которой оказались не только в частях вермахта, но и в карательных подразделениях СС. В их числе и так называемый Добровольческий полк особого назначения СС "Варяг"", - отметили в российской спецслужбе.

Добровольческий особый полк СС "Варяг" (нем. Freiwilligen SS- Sonderregiment "Waragar", или SS-Sonder-Regiment 1. "Varjag") - особое подразделение войск СС в годы Второй мировой войны.

Ядром батальона стали антисоветски настроенные русские эмигранты, проживавшие на территории Югославии. В их числе: выпускники кадетских корпусов, военно-училищных курсов Русского общевоинского союза (РОВС), гражданская молодежь из состава русской диаспоры в Югославии и др. Командиром "батальона СС особого назначения" был назначен бывший офицер Русской императорской армии М.А. Семенов, получивший чин гауптштурмфюрера СС (приравнивалось к воинскому званию "капитан" в Вермахте).

Личный состав батальона из числа советских военнопленных проходил подготовку в приемно-распределительном лагере "СС Зондерлагерь Зандберг", находившемся в полутора километрах от железнодорожной станции Брайтенмаркт (Верхняя Силезия). Начальник лагеря - штурмбанфюрер СС Вальтер Куррек. В 1942-1943 годах Куррек возглавлял главную команду "Цеппелин-Юг". Агенты, завербованные главными командами "Цеппелин" на советско-германском фронте, проходили в лагере проверку и фильтрацию. В лагере постоянно находилось до 1000 человек, преимущественно бывших военнослужащих Красной Армии.

Все агенты были сведены в учебные роты по национальному и территориальному признаку. Первая рота состояла из русских, вторая - из украинцев, третья - из донских казаков. Остальные роты состояли из агентов кавказских и среднеазиатских национальностей.

О том, какую именно "охранную функцию" выполнял особый полк СС "Варяг" на Балканах подробно рассказывается в документальных материалах из архивного следственного дела бывшего военнослужащего карательного полка СС "Варяг" Григория Бурбело, проходившего подготовку во 2-й украинской роте.

Фото: Предоставлены Международным союзом немецкой культуры
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На допросе 10-11 ноября 1948 года Григорий Бурбело дал показания о причинах, побудивших его поступить на службу в карательный "батальон СС особого назначения":

"...находясь в Николаевском лагере для советских граждан, среди нас систематические приезжавшие пропагандисты проводили агитацию, призывая вступить в формируемые немцами различные отряды. При этом нам говорили, что Красная армия уже разбита, что победа останется за Германией и т.д. С указанного времени, поддавшись немецкой пропаганде, у меня возникло неверие в победу советской армии, поэтому я охотно согласился поступить на службу в немецкий карательный батальон. При поступлении я открыто заявил, что являюсь сыном кулака и при этом высказывал свои враждебные убеждения по отношению к советской власти. Других причин, в силу которых я придерживался враждебных убеждений по отношению к советской власти, я не имел".

Первоначально "батальон СС особого назначения" насчитывал около 600 человек и находился в оперативном подчинении командования армейской группы вермахта в Сербии и тех дивизий, в состав которых он входил. Снабжение батальона осуществлялось через Главное управление СС. Однако, вопреки первоначальному замыслу, батальон не был направлен на советско-германский фронт, а использовался для карательных операций на территории Югославии.

О том, какие "особые задачи" выполняли "варяги" на территории Югославии рассказал на допросе 3 ноября 1948 года военнослужащий полка СС "Варяг" Бурбело:

"...Одновременно с этим личный состав батальона, под командованием Семенова, грабил население сел, которые поддерживали связь с партизанами. Под силой оружия мы уводили из сел скот, забирали у населения продукты питания, одежду и ценности. Ряд населенных пунктов, названия которых не помню, в которых мы обнаруживали партизан, мы подвергали полному опустошению, сжигали дома семей партизан. Местное население в этих случаях вовсе изгонялось из населенных пунктов".

Кроме того, "варяги" принимали активное участие в убийствах югославских партизан на территории Словении.

"...Партизаны, взятые в плен, расстреливались, или передавались на расправу немецким эсэсовцам. Правда, мне лично, пленных партизан расстреливать не приходилось, а сколько мною было убито или ранено партизан во время боевых операций, я сказать затрудняюсь потому, что это учесть было невозможно. Не отрицаю, что в боях против югославских партизан я участвовал неоднократно...".

В начале 1945 года батальон особого назначения был развернут в карательный Добровольческий полк особого назначения "Варяг". Германское военное командование с доверием относилось к своим "помощникам"; штаб полка состоял из русских офицеров-белоэмигрантов, в отличие от многих коллаборационистских формирований подобного рода, где командные должности исполняли офицеры вермахта и СС.

Из протокола допроса от 3 ноября 1948 года Г.А. Бурбело:

"...К февралю 1945 года батальон в своем составе насчитывал уже около 1500 человек добровольцев, поэтому на базе нашего батальона был сформирован карательный полк под названием "СС-Варяг". Полк состоял уже из трех батальонов. Я остался по- прежнему во 2-м батальоне. Командование полком было оставлено за белоэмигрантом Семеновым, который к этому времени получил звание подполковника немецкой армии".

В мае 1945-го личный состав полка сложил оружие и перешел на территорию Австрии, где был интернирован британскими войсками. Из Австрии бывших карателей перевезли в итальянский Таранто. В конце июня 1945 года англичане вновь вернули "варягов" в Австрию. Вместе с другими военнослужащими Бурбело был передан представителям командования Красной Армии и направлен в спецлагерь для репатриированных лиц.

Фото: Шкулин
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В мае 1946 года в числе других репатриантов Бурбело был перевезен на территорию Румынии, а через две недели был направлен в Тульскую область для работы в угольной промышленности, а затем работал бетонщиком в тресте "Тулапромстрой" до дня своего ареста.

Осенью 1948 года следствие по делу Григория Бурбело проводили сотрудники Следственного отдела Управления МГБ по Тульской области. 10 января 1949 года военный трибунал войск МВД Тульской области признал Г.А. Бурбело виновным в измене Родине и приговорил к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на 25 лет с поражением в правах на пять лет и с конфискацией имущества.

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