Почему опытные водители не могут сдать экзамен на знание ПДД с первого раза

Только 40 процентов водителей, лишенных прав, сдают теоретический экзамен на их повторное получение с первого раза. Остальные 60 заваливают теорию. Такой статистикой поделилось недавно столичное управление ГИБДД. Даже у новичков, пришедших на экзамен впервые, результаты лучше - с теорией сразу справляются 43 процента из них. Почему так происходит? Ответ на этот вопрос искал журналист "РГ".

Правила подправили

Села писать - вспомнила давнюю историю. Как-то, бродя по просторам интернета в поисках ответа на какой-то автомобильный вопрос, наткнулась на предложение сдать виртуальный экзамен по теории ПДД. Правам моим на тот момент было уже лет шесть, и я считала себя прямо-таки идеальным водителем: теорию сдала с первого раза, практику со второго, отсутствие штрафов, бонусы от страховой за безаварийную езду... Участнику виртуального экзамена давалось 10 попыток подряд. Я использовала все. Как вы думаете, сколько из них оказались успешными? Ни одной! При самой лучшей попытке я допустила три ошибки, а разрешается не больше двух. Как так-то?! Не могла же я за шесть лет так все забыть.

"Ну, предположим, часть тех билетов вы просто не знали, - сказал мне автоинструктор Константин Сойников, услышав эту историю. - Правила дорожного движения меняются каждый год, и некоторых вопросов попросту не было, когда вы сдавали экзамены в автошколе. А ответы на другие вопросы за это время могли измениться". Сойников приводит пример. До 2017 года действие знака 3.27 "Остановка запрещена" не распространялось для посадки или высадки пассажиров из маршруток или такси. Сейчас это правило действует только в том случае, если посадка или высадка происходят в зоне остановок общественного транспорта, обозначенных соответствующими знаками или дорожной разметкой. Внешний вид вопроса в экзаменационном билете почти не изменился - на картинке изображена женщина, пытающаяся на обочине дороги взмахом руки остановить такси. "А ответ изменился. В 2017-м остановиться и подобрать пассажира в этом месте было можно, сейчас - нельзя", - говорит Сойников.

Добрая треть ситуаций, изложенных в билетах ПДД, в жизни встречается крайне редко, а то и не встречается вообще

В 2018 году добавили подробностей к трактовке сигналов регулировщика. "Раньше, если регулировщик, к примеру, стоял к вам правым боком, разрешая движение прямо и направо, а разметка на полосе предписывала только поворот направо, считалось, что разметка уточняет действие регулировщика и ориентироваться нужно именно на нее. Теперь считается, что регулировщик главнее и ехать можно так, как показывает он. Аналогичный случай - билет тот же, а правильный ответ другой", - продолжает автоинструктор. И таких поправок в ПДД много. На первый взгляд они незначительны, но выпускники автошкол прошлых лет на подобных мелочах и срезаются.

Двоечник в короне

По мнению Сойникова, еще одной причиной неуспеха может быть тот факт, что добрая треть ситуаций, изложенных в билетах ПДД, в жизни встречается крайне редко, а то и не встречается вообще. Вот скажите: как часто вы видите на дороге тех же регулировщиков? Я, например, последнего наблюдала лет пять назад, когда в результате крупной дорожной аварии смешалось движение на Ленинградском шоссе и сотрудникам ГИБДД пришлось разводить транспортные потоки вручную. Но в таких случаях думать, как трактуются знаки регулировщика, и не нужно - он указывает только разрешенное для движения направление.

Хорошо хоть практику пришедшим восстанавливать права сдавать не надо. Фото: Аркадий Колыбалов

Между тем вопросы про регулировщиков в билетах есть. Но даже если выучить их наизусть и блестяще ответить на экзаменах, в последующие несколько лет теория при отсутствии практики напрочь выветрится из головы. "А опытные водители самоуверенны. Рассуждают так: столько лет за рулем, что я - теорию не сдам? Ну и не учат толком", - сокрушается Константин Сойников.

И еще на один момент обращает внимание автоинструктор. Как ни странно это звучит, но ситуации на дороге не всегда регулируются правилами дорожного движения. Кто из автолюбителей не бывал в ситуации, когда сосед по дороге на дорогой иномарке нарушает дистанцию, подрезает, внезапно выскакивает со второстепенной? А ты думаешь: у него одна фара стоит как половина моей машины, пусть проедет, дам дорогу дураку... Да и сложные нерегулируемые перекрестки не все проезжают строго по правилам: кто повежливее - всегда пропустит торопыгу. Но если потом придется заново сдавать теорию ПДД, опыт, увы, не поможет - он стерт вот такими случаями езды не по правилам.

А значит, выход один - учить ПДД. Даже если у тебя стаж вождения 35 лет и на голове корона. Кстати, новички потому и сдают теорию лучше опытных водителей, что старательно учат. У новичков, говорит Сойников, другая проблема - их губит волнение. Выйдя из экзаменационной аудитории и перестав волноваться, они обычно с ходу дают верные ответы там, где напортачили во время экзамена.

Как сдать с первого раза

А есть ли у профессионалов какие-то секреты, помогающие сдать теоретический экзамен с первого раза? Как оказалось, есть.

Часами зубрить ответы могут не все. У кого-то нет столько времени, кому-то трудно заучивать большой объем информации. "Но попробуйте включить подсознание - и будете уверенно давать верные ответы", - советует Сойников. Для этого нужно один раз прорешать билеты, отметив ярким маркером какое-нибудь слово или словосочетание, которое встречается только в верных ответах. А потом просто гонять и гонять билеты по кругу в любые свободные 5-10 минут, особенно не стараясь ничего заучивать. Это можно делать за едой, в транспорте, перед сном или во время рекламы фильма.

Недели за две мозг отфиксирует все маркеры и вы начнете отвечать правильно на подсознательном уровне. Скажем, в верном ответе на вопрос "что понимается под временем реакции водителя?" есть слово "избежание", отсутствующее в двух других вариантах. На экзамене, как бы вы ни растерялись или ни переволновались, мозг укажет на маркер. Им, к слову, может стать не только отдельное слово, но и весь верный ответ целиком, если, например, он заметно короче или длиннее остальных.

Как признается автоинструктор Сойников, об этом способе ему когда-то рассказала одна из учениц автошколы - школьный репетитор, специализирующаяся на подготовке к ЕГЭ. Супруг подарил ей машину на 55-летний юбилей, и именно в этом возрасте она пошла учиться на права. Готовилась к теории так же, как готовит школьников. Сдала экзамен быстрее и проще молодых.