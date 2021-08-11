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Рубрика: Общество

В Брянске чинить детскую площадку пришлось горожанам

Текст: Елена Шулепова (Брянск)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 181(8532)
В Брянске жители дома N 70 на улице Литейной, не дождавшись помощи властей, сами отремонтировали детскую площадку. Проблема детского городка, находившегося в аварийном состоянии, в отсутствии официального статуса: он никому не принадлежит, хотя находится на муниципальной земле. Месяц назад "РГ" писала об этой истории. После публикации городок привели в порядок, но власти к этому отношения не имеют.
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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Напомним, месяц назад детский городок представлял собой весьма печальное зрелище: давно не крашенные лавочки, допотопные качели и универсальная горка. На ней было три съезда: у одного из-за отломанной боковины металлический край торчал, как острый нож, у второго не хватало пары перекладин. Но жители все равно опасались жаловаться, резонно считая, что властям будет проще снести площадку, чем отремонтировать. Когда после жалобы на горячую линию Общественной палаты РФ "Детские площадки - территория безопасности" по просьбе общественников решилась помочь управляющая компания, женщины прогнали рабочих, не дав даже подойти к злополучной горке: решили, что они приехали, чтобы снести этот детский городок, и встали за него горой - хоть плохонький, да есть.

Найти общий язык жильцам и УК тогда не удалось - объяснились с помощью публикации в "РГ".

- Это не наш дом, но дети из нашего там тоже гуляют. Детская площадка всегда должна быть под присмотром: зима прошла - надо чинить. А здесь получается, что собственника нет, ревизия не проводится, но дети-то гуляют. Мы просто откликнулись на просьбу о помощи, - рассказал "РГ" технический директор управляющей компании "Юпитер" Николай Карбовский. - В последнее время все больше сталкиваемся с тем, что желание помочь вызывает негативную реакцию: все ищут какую-то подоплеку в любом хорошем деле. Обидно. Но конфликтовать мы, конечно, не стали - есть чем заняться.

Теперь же, несмотря на первый негативный опыт, УК "Юпитер" вернулась в злополучный детский городок. Как рассказала "РГ" руководитель центра общественного контроля в Брянской области НП "ЖКХ-Контроль" Елена Ромашина, они завезли песок, помогли отремонтировать горки. Теперь дети могут съезжать по ним без опаски. Привезли старый асфальт, которым заделали дыры.

Похоже, чиновники должны сказать спасибо жильцам

Но все же главную роль в возрождении детской площадки сыграли сами жители дома N 70. Энтузиаст Петр Васильевич Бушев сумел смассовать народ и убедить, что надо браться за дело самим. Впрочем, он и раньше этим занимался, но сподвижников до сих пор не находил. Вот и теперь, как рассказал "РГ", потратил 14 тысяч рублей на краску и пиломатериалы. Вместе с соседями все покрасили, соорудили новые лавочки, устроили клумбу.

Фото: iStock
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- Приезжайте, увидите, как теперь стало хорошо, - гордится сделанным Петр Васильевич. - Не привык я кланяться, проще сделать самому, чем просить. Но ведь я не миллионер...

А что же муниципальная власть? Из заключения эксперта ОП РФ: "В случае отсутствия принятия должным лицом мер к содержанию муниципальных территорий предусмотрена ответственность как уголовная, так и административная - в зависимости от уровня тяжести причиненного ущерба". Похоже, чиновники должны сказать спасибо жильцам. Впрочем, в районной администрации, как со вздохом сообщил Петр Бушев, пообещали включить ремонт детского городка в программу "Формирование комфортной городской среды" в 2023 году. Но до этого детскую площадку надо оформить, присвоить ей кадастровый номер. Чиновники вроде пообещали взять это на себя. А жителям после того, как они обезопасили и благоустроили площадку, необходимо собрать подписи.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск

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