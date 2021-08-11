Воронежскому университету вернули книги, похищенные во время войны

В Российском доме науки и культуры в Берлине состоялась церемония передачи старинных книг XVII-XIX веков из фондов воронежского госуниверситета, незаконно вывезенных немцами во время войны.

Всего в вуз вернется 91 книга. Их обнаружил у себя дома сын бывшего солдата вермахта Ханс-Эрих Фрай. Он обратился к профессору Бременского университета Вольфгангу Айхведе за помощью в возвращении редких фолиантов в Россию. Тот связался с ВГУ и передал список книг. Сотрудники университетской библиотеки подняли архивы и подтвердили, что эти тома являются частью библиотечного фонда. Урегулировав политические и юридические аспекты, специалисты двух стран составили акт приема-передачи, книги вручили уполномоченному представителю ВГУ Клаусу-Дитеру Хайнце.

- В сложившейся международной политической обстановке факт возвращения культурных ценностей в Россию - это свидетельство высокой эффективности народной дипломатии, - отметил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

Доставить находки в Воронеж планируется в октябре. После изучения фолиантов сотрудниками университета они будут представлены в свободном доступе для исследователей России и всего мира.