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Воронежскому университету вернули книги, похищенные во время войны

11.08.2021 / 10:48
Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости
Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости

В Российском доме науки и культуры в Берлине состоялась церемония передачи старинных книг XVII-XIX веков из фондов воронежского госуниверситета, незаконно вывезенных немцами во время войны.

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Всего в вуз вернется 91 книга. Их обнаружил у себя дома сын бывшего солдата вермахта Ханс-Эрих Фрай. Он обратился к профессору Бременского университета Вольфгангу Айхведе за помощью в возвращении редких фолиантов в Россию. Тот связался с ВГУ и передал список книг. Сотрудники университетской библиотеки подняли архивы и подтвердили, что эти тома являются частью библиотечного фонда. Урегулировав политические и юридические аспекты, специалисты двух стран составили акт приема-передачи, книги вручили уполномоченному представителю ВГУ Клаусу-Дитеру Хайнце.

- В сложившейся международной политической обстановке факт возвращения культурных ценностей в Россию - это свидетельство высокой эффективности народной дипломатии, - отметил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

Доставить находки в Воронеж планируется в октябре. После изучения фолиантов сотрудниками университета они будут представлены в свободном доступе для исследователей России и всего мира.

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Фото: РИА Новости
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