Анна Кузнецова взяла на контроль ситуацию с сиротой из Омска

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время визита в Омск встретилась с сиротой Людмилой Киселевой, которая на протяжении нескольких месяцев пытается вернуть свою дочь Мирославу. Детский омбудсмен заявила, что берет ситуацию под личный контроль.

- У нас есть, мягко говоря, много вопросов к омским органам опеки, я думаю, что вместе с прокуратурой мы найдем на них ответы, - сообщила корреспонденту "РГ" Анна Кузнецова. - В настоящее время мы рассматриваем несколько вариантов, которые необходимо отработать. В том числе отзыв судебного иска и сопровождаемое совместное проживание Людмилы вместе с дочерью в течение месяца.

Представители органов власти уже заявили, что готовы предоставить молодой маме место в социальной гостинице, где она могла бы проживать вместе с Мирославой и учиться за ней ухаживать. Многодетные мамы пообещали Кузнецовой, что не оставят Людмилу в беде и будут помогать ей и ее дочери и дальше.

Уполномоченный по правам детей была обескуражена тем, что попавшей в сложную жизненную ситуацию бывшей воспитаннице школы-интерната №16 местные чиновники не оказали никакой помощи. Сироте не помогли даже оформить положенные ей от государства субсидии и пособия.

Как уже сообщала "РГ", оставшись без средств к существованию Людмила Киселева обратилась в дом ребенка с просьбой забрать Мирославу временно - на один месяц. За этот месяц Люда пыталась обустроить свою жизнь как могла. Оформила на ребенка все документы. Собирала детские вещи по объявлениям и благотворительным организациям. Нашла кроватку, ванночку, пеленки, коляску. 24 мая мать пришла в Дом ребенка и попросила вернуть ей дочь.

27 мая в квартиру к Киселевой приехали с комиссией представители управления опеки и попечительства Департамента образования города Омска, социального центра "Рябинушка", ПДН ОП№11 УМВД России по городу Омску и Дома ребенка. Согласно акту обследования специалисты установили, что в квартире отсутствует холодильник, помещение захламлено пакетами с вещами, а долги за коммуналку составляют более 30 тысяч рублей. Комиссия решила, что Людмила не создала надлежащих условий для воспитания и содержания дочери, и отказалась вернуть Мирославу. Дом ребенка обратился в Центральный районный суд с исковым заявлением о лишении Киселевой родительских прав и передаче Мирославы органам опеки для дальнейшего жизнеустройства.

При этом никто из специалистов не предложил сироте и выпускнице детдома, попавшей в беду, никакой помощи и поддержки. За два дня до судебного заседания отчаявшаяся мать обратилась к общественникам. И тогда на защиту Люды встала армия многодетных мам. И за два дня они смогли сделать для сироты то, что должны были сделать представители опеки и соцработники.

- Мы привели квартиру в порядок, оплатили "коммуналку", подключили свет, нашли холодильник и стиральную машинку-автомат, собрали аптечку, приготовили все необходимое для малышки, наняли юриста, - рассказывает руководитель общественной ассоциации по защите интересов семьи "ДОМ" Алеся Григорьева.

Людмила (слева) верит, что сможет забрать дочку домой. Анна Кузнецова считает, что есть несколько вариантов решения проблемы. Фото: Наталья Граф/ РГ

Волонтеры записали Люду на курсы материнства, добились ежедневных встреч и прогулок матери и дочери у Дома ребенка, собрали положительные характеристики на девушку от соседей и из интерната и даже нашли биологического отца Мирославы. Однако дочь Людмиле пока так и не вернули.

После публикации в "РГ" главный врач Дома ребенка Сергей Филиппов изменил исковые требования - теперь он просит суд не лишить, а ограничить Людмилу в родительских правах. Главный врач заявил, что будет в суде настаивать на экспертизе для оценки дееспособности молодой матери. Он считает, что у Киселевой могут быть проблемы со здоровьем.

- Если есть вопросы к здоровью Людмилы и причины в этом, то почему тогда изначально ей отдали ребенка? То есть поначалу все было нормально, а потом резко стало ненормально? - поинтересовалась у омских чиновников Кузнецова.

"РГ" будет следить за развитием ситуации.