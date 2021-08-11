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11.08.2021 17:19
Рубрика: Общество

Мальчик из Омской области, которого ставили на гречку, готовится к школе

Текст: Анна Спицына

Мальчик из Омской области, отчим которого якобы в воспитательных целях ставил его коленями на гречку, сейчас живет с бабушкой и готовится к школе, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Фото: Наталья Граф/РГ
Анна Кузнецова взяла на контроль ситуацию с сиротой из Омска

Ребенок теперь живет в Омской области с двоюродной бабушкой, уточнила детский омбудсмен. И хоть увидеться с мальчиком ей не удалось, она поговорила с ним, а также с его бабушкой по телефону.

"Он такой уже взрослый ребенок, готовится к поступлению в школу, говорит, математика не очень дается с английским", - приводит слова Кузнецовой РИА Новости.

Кузнецова поговорила с руководством опеки района и попросила о поддержке мальчика и необходимости подтянуть его по "трудным" для него предметам.

"Я просила максимально помогать ему, чтобы он увлекался чем-то, чтобы он выбрал, что ему ближе - спорт, музыка или другие направления, - рассказала она. - Бабушка говорит, что все сейчас хорошо. Мы обменялись контактами и в случае чего договорились, что мы им будем обязательно помогать".

Она уточнила, что ребенок больше не занимается с психологом.

Ранее следствие выяснило, что 35-летний программист из Омска в апреле-мае 2019 года за малейшие провинности ставил восьмилетнего сына своей сожительницы коленями на гречку на срок от 1,5 до 9 часов. Мать ребенка одобряла подобное "воспитание". После очередного наказания мальчик, не выдержав издевательств, пожаловался соседу по даче, а тот обратился к правоохранителям. Ребенку пришлось делать операцию.

В феврале 2020 года суд по статьям УК РФ "Истязание", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" назначил отчиму ребенка 4,5 года колонии общего режима, матери - 1,5 года лишения свободы.

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