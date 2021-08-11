Суд арестовал бывшего председателя правительства Северной Осетии

Обвиняемые по делу о растрате 180 миллионов рублей в Северной Осетии заключены под стражу. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, помимо экс-председателя правительства республики Сергея Такоева, бывшего министра спорта Алана Диамбекова и гендиректора ОАО "ОЗАТЭ" Аиды Габараевой могут появиться и другие фигуранты.

- По ходатайству следствия судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются сбор и фиксация доказательств, а также установление всех соучастников преступления, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Следствие считает, что были и другие соучастники преступления, которые обеспечили госконтракт на покупку недвижимости по завышенным ценам.

Как сообщалось ранее, 10 августа были задержаны двое бывших высокопоставленных чиновников из Северной Осетии и их соучастница. Их обвинили в растрате более 180 миллионов рублей при покупке недвижимости через подконтрольную компанию.