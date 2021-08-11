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Рубрика: Общество

На Кубани простились с известным писателем Виктором Лихоносовым

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов
Траурные мероприятия сегодня прошли одновременно в двух местах края - в Тамани и в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В станице Тамань Виктора Ивановича похоронили. Это было сделано согласно его завещанию. В Тамани у писателя был дом, который он любил и куда часто наведывался. Церемония прощания с Виктором Ивановичем состоялась в станице Тамань в 13.00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы. А в Краснодаре возле Литературного музея в это же время организовали мемориальную площадку и музейную экспозицию, посвященную жизни и творчеству Виктора Лихоносова.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Известный кубанский писатель Виктор Лихоносов скончался от COVID-19

Известный русский писатель скончался в ночь на 10 августа в Краснодаре на 86-м году жизни. Как уже писала "РГ", пятого августа его госпитализировали в реанимацию с коронавирусом. Но даже усилия врачей не смогли его спасти.

Родился Лихоносов 30 апреля 1936 года на станции Топки, а свою юность он провел в Новосибирске. В 50-х годах переехал на Кубань, с которой мастер пера связал свою жизнь и творчество.

В начале 1960-х редактор "Нового мира" Александр Твардовский получил пакет из Анапы. В пакете была рукопись рассказа "Брянские". Автор - никому неизвестный молодой учитель. Твардовский прочитал рукопись ночью, а утром поставил рассказ в ближайший номер журнала. Так родился писатель Виктор Лихоносов. В журнале стали публиковать все его произведения. Тогда ему было всего 27 лет. Затем писатель взялся за свой главный труд - роман о Екатеринодаре (Краснодаре), русской эмиграции и казачестве - "Наш маленький Париж". Закончил он его через 10 лет. Роман стал визитной карточкой автора и литературным памятником судьбе русского казачества на Кубани.

Позже на протяжении многих лет Виктор Иванович был главным редактором литературно-исторического журнала "Родная Кубань".

- Он был выдающимся писателем, историком и мыслителем, истинным патриотом Кубани. Многогранная общественная деятельность, подвижнический труд и богатейший личный вклад в сохранение исторического и духовного наследия снискали Виктору Лихоносову высочайший авторитет и признание, - отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в телеграмме родственникам Виктора Лихоносова.

В Краснодаре 11 августа возле Литературного музея в память о творчестве Виктора Лихоносова власти края организовали мемориальную площадку, которая будет открыта до 17 часов. А в самом музее подготовлена экспозиция, посвященная его творчеству. Она будет работать до конца этого года. Любой житель и гость Краснодара могут прийти и познакомиться с его творчеством.

Несмотря на дождливую погоду в краевой столице, многие люди пришли почтить память писателя. Это поклонники творчества Виктора Ивановича Лихоносова, его друзья и знакомые, журналисты, театральные критики и артисты.

В экспозиции, посвященной памяти Виктора Лихоносова, представлены его первые рассказы, а также печатная машинка, на которой он начинал работать над романом. Посетители могут увидеть его книги с автографами и фотографии юности. Для многих стал открытием тот факт, что народный артист России Юрий Назаров и Виктор Лихоносов учились в одном классе. В 1986 году Назаров приезжал к своему однокласснику в поселок Пересыпь.

Представлено и платье XIX века от Краснодарского творческого объединения "Премьера" имени А. Г. Гатова. На его сцене прошел первый в России драматический спектакль "Наш маленький Париж".

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Фото

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