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11.08.2021 17:02
Рубрика: Легковые авто

Tesla показала на видео странный Cybertruck

Текст: Валерий Карташов

Глава компании Tesla Илон Маск уже приезжал за рулем прототипа Cybertruck на строящийся завод в Техасе, где и будет выпускаться модель. Теперь американский автопроизводитель в Telegram опубликовал короткое видео, в котором электрический пикап двигается по территории будущего предприятия.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В Сети данный ролик вызвал вопросы. Twitter-канал Austin Tesla Club указал Маску на то, что в видео может быть использована технология CGI, когда движущиеся изображение сделали с помощью компьютерной графики. Издание Insideevs также сомневается в реальности ролика. Автомобиль выглядит, "как будто это инопланетный корабль".

Напомним, старт серийного производства Cybertruck отложили из-за доработки дизайна. Модель увидит свет в 2022 году.

Компания Tesla уже собрала свыше полумиллиона предзаказов на электропикап. Цены лежат в диапазоне от 39 900 до 69 900 долларов. Tesla Cybertruck составит конкуренцию Ford F-150 Lightning и GMC Hummer EV.

По технической части ожидается как заднеприводный вариант, так и полноприводный - с двумя или тремя электромоторами. Запас хода без подзарядки - от 400 до 800 км.

#Tesla